Verkeerschaos dreigt in Brussel door taxi-blokkades

Het verkeer in en rond Brussel dreigt dinsdag helemaal strop te komen zitten door een actie van de Brusselse taxi's. Een overzicht.

De betoging start al om 5 uur 's ochtends en duurt de hele dag. Dat zal waarschijnlijk een behoorlijke verkeerschaos in de hoofdstad veroorzaken. Op verschillende strategische plaatsen zullen taxi's samenkomen om in colonne de belangrijkste verkeersassen te blokkeren. De organisatoren verwachten dat 600 tot 1.000 taxichauffeurs aan de actie zullen deelnemen.

Brussel Mobiliteit en de politie raden ten stelligste af om dinsdag met de auto naar Brussel te komen.

De politie laat weten dat er hinder wordt verwacht op de ring rond Brussel (R0) of op de in- en uitritten, maar ook op de Keizer Karellaan, het rondpunt Schuman, het Heizelplateau en in richting van de nationale luchthaven. De betoging zal een hele dag duren, want ook in de namiddag staan er nog acties gepland.

Om 13.30 uur vertrekt een betoging aan het Noordstation en zal de colonne zich verplaatsen via Kruidtuinlaan, Pachecolaan, Sint Goedelekathedraal, Congresplein en -straat, Madouplein, Jozef II-straat, Belliardstraat, naar de Blijde Inkomstlaan en de korte Wetstraat nabij Schuman. De aankomst wordt rond 15.30 uur verwacht.

Verder zal het verkeer op de E19 en E40 verstoord worden. Vanuit Ruisbroeck en Zaventem zullen er taxi's in colonne vertrekken naar de hoofdstad. Wie op de luchthaven moet zijn, is daar best al tegen 5.30 uur, alvorens de taxi's de snelweg blokkeren.

Ook op de Kleine Ring zal de actie te voelen zijn. En aan het Zuidstation wordt een blokkade ingesteld om te verhinderen dat chauffeurs van Uber kunnen profiteren van de acties van de taxichauffeurs.

De betogende taxichauffeurs hebben gekozen voor filterblokkades en langzaamaanacties. Alleen de hulpdiensten zullen via de pechtstroken vrije doorgang krijgen. Elders in Brussel dreigt grote verkeershinder, zeker op de toegangs- en uitvalswegen. Er wordt aangeraden om in Brussel de metro te nemen.

Koeriers van Deliveroo hebben al laten weten dat zij uit solidariteit de actie van de Brusselse taxi's zullen steunen.