Verkeerschaos in Oost-Brussel door werken aan Reyerscomplex

Het verkeer in Brussel is sterk verstoord door renovatiewerken aan drie Reyerstunnels.

Door de gelijktijdige sluiting van drie Reyerstunnels (de Reyers-Montgomerytunnel in beide richtingen en de Reyers-Meisertunnel richting de Ring) voor de renovatie van de daken staat het Brusselse verkeer vandaag muurvast. 'Het spitsuur is vanmorgen een halfuur vroeger dan normaal begonnen. De langste file was er een van 3 kilometer op de E40. Die is nu nog 2 kilometer lang', zegt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit.