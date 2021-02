Vijf Brusselse agenten opgepakt in verkrachtingszaak

Vijf agenten van de politie Brussel Hoofdstad/Elsene zijn dinsdag opgepakt in een onderzoek naar verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en voyeurisme.

De agenten in kwestie wonen alle vijf in Luik. Twee van hen zijn dinsdagavond weer vrijgelaten, drie anderen moeten de nacht in de cel doorbrengen en worden woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, verduidelijkt parketwoordvoerster Catherine Collignon.