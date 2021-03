Vijf jaar na 22/3 rukt nieuw extremisme op

Vijf jaar na de terreuraanslagen in Brussel worden nog altijd 641 jihadisten in de gaten gehouden. Al steekt ook een nieuwe dreiging de kop op: rechts-extremisme. 'Dat heeft de wind in de zeilen.'

Maandag om 7.58 uur is het precies vijf jaar geleden dat twee Belgische teruggekeerde Syriëstrijders zich opbliezen in de vertrekhal van Brussels Airport. Een uur later volgde een derde zelfmoordterrorist in het metrostation Maalbeek. Ze maakten 32 doden en 340 gewonden. Dezelfde dag eiste Islamitische Staat (IS) de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op.

641 Jihadisten België houdt 641 jihadisten in de gaten.

Vandaag, vijf jaar later, is de dreiging niet weg. 'Er is geen reden om op onze lauweren te rusten', zegt het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD). Nog altijd worden in ons land 641 jihadisten in de gaten gehouden. Ze staan op de Belgische terroristenlijst, officieel de 'gemeenschappelijke gegevensbank'.

Syriëstrijders

De overgrote meerderheid van die groep jihadisten, zo'n 500, zijn 'foreign terrorist fighters'. Dat zijn mensen die sinds het uitbreken van de Syrische burgeroorlog naar Syrië en Irak vertrokken of wilden vertrekken om er zich aan te sluiten bij de terreurgroep IS.

Wat gebeurde met hen? Volgens OCAD is ongeveer een derde van alle vertrekkers teruggekeerd naar België, de meesten al in 2013-2015. Toch zouden nog 290 Syriëstrijders met een Belgische link in het conflictgebied zitten. Van die groep zouden er 165 overleden zijn.

85 Syriëstrijders uit België zitten nog altijd ergens in het conflictgebied. Een deel van hen is vermoedelijk overleden. OCAD Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse

Van de overlevenden zit een 40-tal in kampen in Noord-Syrië of Irak, zowel mannen als vrouwen. Wat met de andere 85? Volgens OCAD zit die groep nog altijd in het conflictgebied. 'Een deel is vermoedelijk eveneens overleden. Voor een klein aantal zijn er aanwijzingen dat ze nog altijd actief zijn bij terroristische groepen in het noordwesten van Syrië. En een beperkt aantal lijkt zich in het conflictgebied te hebben gevestigd.'

In vergelijking met 2014-2018 ziet OCAD de jihadistische dreiging afnemen, maar niet verdwijnen. 'Toen IS haar territoriale bastions verloor, namen haar aantrekkingskracht en propaganda af. Maar de ideologie en de propaganda zijn er nog altijd en hebben nog altijd een invloed. De jongste aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk hebben dat aangetoond.'

Rechts-extremisme

Opmerkelijk is de toegenomen dreiging van extreemrechts. 'Dat heeft de wind in de zeilen', zegt OCAD. In zijn databank staan sinds kort 49 rechts-extremisten en 17 links-extremisten. Ze worden in de gaten gehouden omdat ze een extremistisch risico vormen.

In de Belgische databank voor terroristen staan sinds kort 49 rechts-extremisten en 17 links-extremisten.

De redenen voor de stijging zijn volgens OCAD divers. 'De economische crisis, de migratiecrisis van 2015-2016 en de aanslagengolf in West-Europa zijn maar enkele elementen die een rol spelen. De polarisering in onze samenleving neemt sterk toe', zegt de OCAD-woordvoerder.

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw, de man in de cockpit van de Belgische terreurbestrijding, erkent het probleem. 'Dit baart ons zorgen. We houden extreemrechtse maar ook extreemlinkse profielen heel aandachtig in de gaten. We moeten ons goed voorbereiden en vooral op tijd interveniëren.'

Voor die aanpak worden vooral lessen getrokken uit het verleden. 'We moeten intensief samenwerken en inzetten op preventie', zegt OCAD. 'En het belang van internet en sociale media kan niet worden onderschat.'

Dat bepaalde discours op sociale media aanleiding kunnen zijn voor terroristische activiteiten, bewees het verleden al. 'Kijk naar Belkacem' (Fouad Belkacem, de aanvoerder van Sharia4Belgium, red.), zegt Van Leeuw. 'Hij heeft zijn volgers nooit opgeroepen een aanslag te plegen. Maar plots zagen we 60 leden van Sharia4Belgium naar Syrië vertrekken, compleet gebrainwasht en klaar voor zo'n daad. Dit ging over jihadistisch gedachtegoed, maar zoiets kan ook bij extreemrechts en extreemlinks gebeuren.'

We houden extreemrechtse maar ook extreemlinkse profielen heel aandachtig in de gaten. Frédéric Van Leeuw Federaal procureur

Vervolging

OCAD ziet de algemene dreiging diffuser worden. De motieven van daders zijn vandaag veel diverser en de ideologische invalshoek vervaagt. 'Vandaag komt de terroristische dreiging vooral van eenlingen, niet zozeer van groepen.'

'Trigger events zijn daarin belangrijk. Dat zijn gebeurtenissen die een sterke emotionele impact hebben op extremisten, zoals de herpublicatie van de Mohammed-cartoons in Frankrijk in september vorig jaar.' Ook waarschuwt het antiterreurorgaan dat rechts-extremisme en het jihadisme elkaar kunnen versterken.

Wel is het gerecht in België vandaag beter uitgerust om terrorisme en extremisme aan te pakken. 'Sommige handelingen konden vroeger niet bestraft worden', zegt Van Leeuw.

'Nergens was geschreven dat het verboden is een terroristische opleiding te volgen in het buitenland. Nu wel. Nergens stond dat het verboden is voorbereidende handelingen te stellen voor een aanslag. Nu wel. Dat is goed, al mogen we niet vergeten dat dat soms moeilijk is. Je veroordeelt iemand voor iets wat hij in zijn hoofd heeft.'

'36 juryleden moeten zich negen maanden vrijmaken' Begin januari werd beslist dat de tien beklaagden voor de aanslagen van 22 maart 2016 voor een assisenjury komen. Van Leeuw, een koele minnaar van assisen, verzette zich daar lang tegen, maar haalde zijn slag niet thuis. 'De beslissing is gemaakt. Nu bereiden we ons voor.' Het grootste struikelblok is dat assisen erg veel tijd kost. 'Met veel respect voor de jury, maar het zijn leken. Alles uitleggen duurt maanden. We rekenen op 36 juryleden die zich negen maanden moeten vrijmaken. Een job achterlaten en thuis niet spreken over het dossier. Dat is niet niets. Praktisch, maar ook emotioneel.'