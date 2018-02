Vilvoorde bindt juridisch strijd aan met Brussels Neo

Hans Bonte (sp.a), de burgemeester van Vilvoorde, trekt ten strijde tegen Neo, een reusachtig project dat de Heizelvlakte in Brussel wil volbouwen.

Opnieuw is er vanuit Vlaanderen protest tegen een groot Brussels bouwproject. Nu het winkelcomplex Uplace in Machelen en het Eurostadion op parking C van de Heizel allebei on hold staan, vormt Neo, een boogscheut verderop, het nieuwe strijdtoneel. Bonte dient een officieel bezwaar in tegen de bouw- en milieuvergunning die is aangevraagd door Neo.

Dat is een reusachtig project, een samenwerking tussen de politiek en privébedrijven, dat de Heizelvlakte wil omturnen in een volledig nieuwe woonwijk. Neo moet een nieuwe Brusselse trekpleister worden, met een verdrievoudiging van het aantal bezoekers op de Heizelvlakte, van 5 tot 15 miljoen per jaar. Brussel is al begonnen met de sloop van de oude site en wil volgend jaar met de werken beginnen. De opening is voorzien in 2021.

De doorn in het oog van Bonte is het geplande winkelcomplex van 72.000 vierkante meter. Ter vergelijking: in Vlaanderen liep het storm tegen Uplace dat in zijn originele plannen met 55.000 vierkante meter een pak kleiner was. De bezwaren van Bonte zijn dezelfde als die die hij tegen de komst van Uplace had, blijkt uit het bezwaarschrift dat De Tijd kon inkijken.

Verkeersinfarct

Het project zal tot een verkeersinfarct leiden op de Brusselse ring, de middenstand van Vilvoorde en de Vlaamse Rand rond Brussel leegzuigen en de al hoge concentraties vervuilend fijnstof verder de hoogte injagen, klinkt het.

Wat is Neo? Neo is een volledig nieuwe woonwijk rond het Koning Boudewijnstadion. In de eerste fase komt er een shoppingcomplex van 72.000 m², een bioscoop, een pretpark, twee crèches, een rusthuis, 590 woningen,9.000 m² aan horeca,3.500 m² aan kantoren, een ondergrondse parking en een groen sportpark van 27 hectare. Kostprijs: 800 miljoen euro. In de tweede fase komt er een congrescentrum voor 5.000 mensen en een hotel met 250 kamers. Kostprijs: 335 miljoen euro. In de derde fase is de bouw van het Eurostadion op parking C van de Heizel gepland.

Bonte vindt dat de voorbereidende milieustudie een onvolledig en vertekend beeld schetst van de gevolgen voor verkeer, handel en levenskwaliteit in de regio. ‘De studie houdt geen rekening met de combinatie van Neo, Docks (een Brussels winkelcomplex dat intussen open is, red.), Uplace, het Koning Boudewijnstadion en de mogelijke komst van het Eurostadion’, luidt het nog.

Volgens Bonte zal Neo ertoe leiden dat er elke anderhalve seconde een auto bijkomt op de ring, die nu al kreunt onder de files. Er is ook te weinig parking voorzien, waardoor Bonte vreest dat de bezoekers van de Heizel massaal in Vilvoorde zullen parkeren. Bovendien zou ook te weinig nagedacht zijn over openbaar vervoer en de aansluiting op de Brusselse ring.

Vilvoorde noemt Neo ook strijdig met de ruimtelijke plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die zijn cruciaal voor de toekomst van Neo omdat ze het project een juridische onderbouw geven. Los van de bezwaren van Bonte lopen al procedures bij de Raad van State om het gewestelijke ruimtelijk plan te torpederen.

Juridische strijd

Het bezwaarschrift is stap een in de strijd van Bonte om Neo te kelderen. Krijgt Neo zijn vergunningen van Brussel, kan Bonte daartegen nog in beroep gaan en de vernietiging vragen bij de Raad van State. Bonte laat in een reactie verstaan dat hij er alles aan zal doen om Neo tegen te houden.

‘Het wordt tijd dat Vlaanderen wakker wordt. Neo dreigt de toekomst van de Vlaamse Rand te blokkeren met zijn megalomane plannen. Ik vind dit zo cruciaal dat de Vlaamse regering wat mij betreft een belangenconflict moet inroepen tegen Brussel. Beide gewesten moeten eerst een globale visie voor Brussel en de Rand uitwerken voor we verder kunnen’, zegt hij.

Bij de beslissing over de vergunningen is Neo een geval apart. De Brusselse overheid is namelijk rechter en partij. CEO van Neo is Henri Dineur, een ex-kabinetschef van gewezen Brussels minister-president Charles Picqué (PS). In de raad van bestuur zetelen prominente PS’ers zoals de Brussels burgemeester Philippe Close en Denis Delforge. Die laatste is de CEO van Brussel Expo, de vzw van de stad die de Heizelpaleizen uitbaat. Ook Guenned Abbes, ex-man van PS-kopstuk Laurette Onkelinx, is Neo-bestuurder.

Hans Bonte is niet de enige die alle registers opentrekt tegen Neo. Ook de gemeente Wemmel dient bezwaar in. Grimbergen twijfelt nog. Daarnaast trekt een coalitie van organisaties uit het middenveld vandaag in een opiniestuk in De Tijd fel van leer tegen Neo. ‘Niemand zit te wachten op dit megalomane project, en zeker niet op drie shoppingcentra - Docks, Uplace en Neo - op drie kilometer van elkaar’, luidt het.