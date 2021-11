Viroloog Peter Piot scherp voor vaccinweigeraars in zorg: 'doodslag'

Viroloog Peter Piot schaart zich volmondig achter de beslissing van de federale regering om zorgverleners te verplichten zich te laten vaccineren, zo zei hij in De Zevende Dag.

'Uiteindelijk is dat doodslag', zo zei Piot scherp in het zondagochtendprogramma. 'Als arts heb je bepaalde verplichtingen. Dat is het belang van de hele maatschappij afzetten tegenover één persoon, die dan maar de consequenties moet aanvaarden. (…) Zonder verplichte vaccinatie in de ziekenhuizen, zie ik het niet zitten.'

Piot, die de Europese Commissie bijstaat met advies over het coronavirus, schaart zich naar eigen zeggen 'volledig' achter de beslissing van de federale regering om de coronavaccinatie voor zorgverleners te verplichten op straffe van ontslag of schorsing.

Het Overlegcomité zag zich de afgelopen weken verplicht om opnieuw strenge coronamaatregelen in te voeren om de vierde coronagolf te stuiten. Ook de mondmaskers zijn weer helemaal terug, en dat is iets waar we volgens hem maar beter aan wennen, zeker in de winter.