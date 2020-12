Voorzitter Brusselse PS vraagt bijsturing Brusselse stadstol

Toch blijkt er geen steun voor zijn stadstolplannen. Dat zei Ahmed Laaouej, de sterke man van de Brusselse PS, dinsdagochtend in een interview op de Franstalige radiozender BelRTL. Laaoeuj is niet alleen burgemeester van de Brusselse gemeente Koekelberg en PS-fractievoorzitter in de Kamer, hij is ook voorzitter van de Brusselse federatie van de PS. Hij volgde daar Laurette Onkelinx op, die op haar beurt Philippe Moureaux opvolgde.