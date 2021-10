Vraagtekens bij benoeming nieuwe directeur Actiris

Bij de benoeming van de nieuwe directeur van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris is mogelijk niet alles volgens het boekje gelopen.

De Brusselse zender BX1 meldde gisteren dat Cristina Amboldi als adjunct-kabinetschef van minister van Werk Bernard Clerfayt toegang had tot de eerste vacaturedocumenten. Ze zou die mogelijk zelfs aangepast hebben. Dat roept vragen op nu ze in polepositie ligt voor de job als Actiris-directeur. De kwestie kan gevolgen hebben voor haar aanstelling, mocht iemand een beroep indienen bij de Raad van State.

'We geven geen commentaar. De procedure loopt. De regering buigt zich er donderdag over. Mevrouw Amboldi is dus nog niet aangesteld als algemeen directeur', klinkt het bij het kabinet van Clerfayt.