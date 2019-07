Wanbeheer bij Brusselse afvaldienst

'Net Brussel', de overheidsdienst die in de hoofdstad instaat voor het ophalen van afval, heeft het budget laten ontsporen en worstelt met managementproblemen, meldt Le Soir.

De Brusselse overheidsdienst die instaat voor afvalophaling en -verwerking, Net Brussel, is er slecht aan toe: het budget is ontspoord, er is geen strategie en er zijn ernstige beheersproblemen aan de top. Dat schrijft Le Soir maandag. De krant wijst naar 'de rekruteringsmachine van de Brusselse PS' als oorzaak voor de problemen.