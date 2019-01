'Wanbeheer en schimmelwoningen' bij Molenbeekse huisvestingsmaatschappij

De Brusselse regering plaatst de Molenbeekse huisvestingsmaatschappij onder curatele door een verregaand wanbeheer.

Ruim 500 klachten van huurders over schimmel, vocht, een muizenplaag, wc's die niet meer doorspoelen en woningen die al een jaar zonder warm water zitten. De toestand bij de huisvestingsmaatschappij Le Logement Molenbeekois - met meer dan 3.300 sociale woningen de tweede grootste in het Brussels Gewest - lijkt nog veel erger dan het schandaal bij de socialewoningmaatschappij in Gent vorig jaar.

Met een vernietigende audit in handen grijpt Brussels minister van Wonen Celine Fremault (cdH) nu in. Ze zet Le Logement Molenbeekois onder curatele en eist dat de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) het roer overneemt, melden La Libre Belgique en De Morgen.

Fremault bestelde de audit vorig jaar bij de consultant EY, nadat sociale huurders met een pak klachten naar de Huurdersbond en het kabinet van de minister waren gestapt. Huurders zeiden dat hun klachten lange tijd in politieke dovemansoren waren gevallen.

De minister zegt dat de audit een 'globaal wanbeheer' blootlegt. 'Die wijst op ernstige nalatigheden, onder andere op het vlak van loonpolitiek, hr en openbaar bestuur.' Volgens EY bestaat voor ruim de helft van de facturen geen bestelbon. Een contract ter waarde van 300.000 euro per jaar werd aan een leverancier toegekend zonder openbare aanbesteding. Intussen is de achterstallige huur opgelopen tot 2,2 miljoen euro. De audit legt ook uitwassen bloot in de verloning binnen de vennootschap. Zo stroken de lonen van bepaalde personeelsleden niet met hun opleidingsniveau.

Fremault vraagt ook de schorsing van het bestuur en roept de BGHM op de audit over te maken aan het gerecht. In het vizier komt de baas van het directiecomité, Alain Bultot. Dat gewezen Brussels Parlementslid voor de PS is al dertig jaar op post bij de woningmaatschappij. Ook voorzitter Michel Eylenbosch (MR) wordt met de schorsing bedreigd.

Politiek zwartepieten

Het zwartepieten over de politieke verantwoordelijkheid is intussen begonnen. In de raad van bestuur zetelen vertegenwoordigers van de MR, het cdH en Ecolo, de vorige coalitie in Molenbeek, met een rol als waarnemer voor een PS'er.

Na de verkiezingen in oktober kwam een rood-blauw bestuur aan de macht in Molenbeek. De nieuwe burgemeester Catherine Moureaux (PS) wijst naar voorgangster Françoise Schepmans (MR), die bestuurder was bij de huisvestingsmaatschappij. 'De diepgaande problemen zijn nooit tot bij mij geraakt, ook niet via mijn partijgenoot en voorzitter van de maatschappij Michel Eylenbosch', zegt Schepmans.

'Ik heb hem wel gevraagd de werking te moderniseren. Alles duurde te lang en de informatica stond niet op punt. Het was een algemene opmerking, want de huurders klaagden dat aan', zegt Schepmans. 'Ik geloof echt dat het een probleem van beheer was. Je mag niet vergeten dat alle politieke partijen vertegenwoordigd waren.'

Dat de gemeente Molenbeek en Schepmans in de vorige legislatuur niet ingrepen, is volgens haar een kwestie van bevoegdheden. 'Niet de gemeente maar het Brussels Gewest geeft een budget aan Le Logement Molenbeekois. De maatschappij staat onder voogdij van het gewest, dus wij moeten ze niet controleren.'

Samusocial

Eylenbosch stelt dat de audit nog niet definitief is. 'Tot nu bekeken ze de situatie tot 2017, terwijl we in 2018 heel wat maatregelen genomen hebben om de situatie op te lossen. Daarom hebben we gevraagd het onderzoeksgebied uit te breiden.'

Eylenbosch wijst er nog op dat al langer duidelijk was dat er problemen waren met aanbestedingen en aankopen. 'De technisch directeur van toen is ontslagen. En we zijn bezig met de rekrutering van een hr-manager.'