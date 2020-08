Weekgemiddelde coronabesmettingen in Brussel stijgt met 50 procent

Het weekgemiddelde in Brussel ligt op 675 positieve coronagevallen. Dat is een stijging van 50 procent tegenover de week ervoor.

Exact een week geleden maakte de Brusselse regering bekend dat er een algemene mondmaskerplicht zou komen als het aantal besmettingen voor het hele gewest de kaap van 50 gevallen per 100.000 inwoners zou overschrijden. Woensdag was het zover, ondertussen ligt het cijfer al op 55.

Brussel kreeg de kritiek 'too little too late' in te grijpen. Daarom organiseerde de administratie een nieuwe persconferentie om de toestand toe te lichten. Inge Neven, het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, noemt de stijging van het aantal positieve gevallen slecht nieuws. Vorige week was er de hoop dat ook in Brussel de groei zou afvlakken, maar dat lijkt voorlopig niet te gebeuren. Dat de coronaclusters moeilijk gevonden worden en de grote meerderheid van de gevallen niet tot een bron herleid kan worden, verontrust de experts.