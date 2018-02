Weer schandaal rond zelfverrijking in Brussel

Gial, de informaticadienst van de stad Brussel, heeft Michel Leroy 18 jaar lang tot 1.000 euro per dag als consultant betaald. Dat gebeurde terwijl de man directeur van de dienst was.

18 jaar lang heeft het consultancybedrijfje Altera Via, dat wordt bestuurd door Leroy, een fikse vergoeding gefactureerd aan de Brusselse informaticadienst Gial. In de eerste jaren ging het over 875 euro per dag zonder btw, de jongste jaren ging het over 1.000 euro per dag voor 175 gewerkte dagen per jaar. De man blijkt evenwel gewoon directeur te zijn bij de vzw Gial, onthulde het weekblad Le Vif gisteren. Een consultancycontract is daardoor moeilijk te verantwoorden. Voor zijn opdrachten werd bovendien nooit een openbare aanbesteding uitgeschreven, terwijl dat verplicht is.

De betalingen kwamen aan het licht via een audit die was besteld door de nieuwe directie van Gial. Na de audit werd het contract met Leroy stopgezet. ‘Tijdens een periode van een of twee weken met een consultant werken is normaal. 18 jaar met dezelfde consultant werken is dat niet’, zegt Mary-Odile Lognard, die in 2017 aan boord kwam bij de organisatie.

Gial valt onder de bevoegdheid van de Brusselse schepen voor Informatica. De oppositie neemt daarom de huidige schepen, Mohamed Ouriaghli (PS), onder vuur. ‘Weer is er een probleem met een vzw die aan de stad gelinkt is’, zegt Fabian Maingain van DéFi. Eerder leidde het schandaal rond Samusocial, de daklozenorganisatie van Brussel, tot het ontslag van burgemeester Yvan Mayeur (PS). Die liet zich vergoeden voor vergaderingen die dikwijls niet eens plaatsvonden.

