Weinig ministers keren terug in nieuwe Brusselse regering

Het Brussels regeerakkoord is rond, de ministers lopen zich warm. Rudi Vervoort (PS) wordt opnieuw minister-president. Hij zal aan de regeringstafel weinig bekende gezichten terugzien. Oudgediende Guy Vanhengel (61) geeft de stok door aan Sven Gatz.

Dinsdagnacht bereikten de PS, Ecolo, DéFI en Groen, Open VLD en de sp.a een akkoord over een nieuwe Brusselse regering. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten deed dinsdag nog een ultieme poging om de Franstalige liberalen van de MR alsnog aan boord te hijsen, maar Ecolo hield de deur dicht.

Voor Rutten was er weinig te winnen of te verliezen. Ze deed het als wederdienst voor Charles Michel, die haar in 2014 geholpen heeft om met Open VLD in te breken in de Vlaamse regering.

We krijgen in Brussel de derde regering-Vervoort. De PS'er kwam al in 2013 in Brussel aan de macht, in opvolging van Charles Picqué. Hij ziet weinig ministers terugkeren. Zijn rechterhand aan Vlaamse zijde, Guy Vanhengel (Open VLD), geeft de stok door aan Sven Gatz, die meteen van start zal gaan in de Brusselse regering. Dat is te horen in het Brussels Parlement. Of Gatz vervangen wordt in de Vlaamse regering, is nog niet duidelijk.

Coming man

Aan Franstalige zijde is de grote vraag of Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi in de Brusselse regering stapt. Anders wordt het hoogstwaarschijnlijk Alain Maron, de coming man bij de Franstalige groenen.

Voor DéFI wordt Bernard Clerfayt verwacht, die nu nog burgemeester van Schaarbeek is. Al is het niet helemaal uit te sluiten dat DéFI-voorman Olivier Maingain alsnog in de Brusselse regering stapt. Oudgediende Didier Gosuin plooit zich helemaal terug op Oudergem.

CdH-minister Céline Fremault verdwijnt uit de regering.

Pascal Smet