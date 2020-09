'Wie bij Bozar wil overleven, moet veranderen in een robot'

Voor de derde keer in evenveel jaar wordt de positie van Bozar-CEO Paul Dujardin in vraag gesteld. Na twee moties van wantrouwen van het personeel eisen de vakbonden nu zijn ontslag.

MacBeth in Bozar. Dat is de titel van een gemeenschappelijk vakbondspamflet dat met een reeks retorische vragen brandhout maakt van het (personeels)beleid van Paul Dujardin (57), die al bijna twee decennia aan het hoofd staat van de grootste culturele instelling van ons land en op weg is naar een vierde mandaat. De verwijten zijn niet mals: ‘Wie houdt nooit op te liegen, te intimideren, te manipuleren, te pesten? Wie creëert een sfeer van voortdurende stress? Wie maakt zelfs de meest capabele en gemotiveerde medewerkers kapot?’ De vakbonden eisen Dujardins ontslag.

Financiële moeilijkheden

Het is de derde keer in tweeënhalf jaar dat de positie van Dujardin in vraag wordt gesteld. In mei 2018 diende het personeel een motie van wantrouwen in tegen de CEO en zijn operationeel directeur. Er was sprake van onmenselijke werkdruk. ‘Wie wil overleven, moet veranderen in een robot’, klonk het. Een jaar later volgde een nieuwe motie van wantrouwen omdat het personeel vond dat te weinig was gebeurd om de werkomstandigheden te verbeteren.

Paul Dujardin is zijn huis blijven leiden als een dictator die geen enkele tegenspraak verdraagt Marc De Vos Liberala vakbond VSOA

Aan de basis van het nieuwe conflict ligt het ontslag van directeur Ulrich Hauschild van de muziekafdeling, een van de pijlers van het kunstencentrum. De Duitser betaalde de prijs voor de financiële moeilijkheden van Bozar door de coronacrisis. Het kunstencentrum heeft 6 miljoen euro aan inkomsten verloren door de pandemie, op een budget van 32 miljoen. Volgens de vakbonden werd Hauschild geofferd om persoonlijke redenen. Dujardin is zijn huis blijven leiden als een dictator die geen enkele tegenspraak verdraagt, zegt Marc De Vos van de liberale vakbond VSOA. 'Hauschild was zowat de enige die nog tegen hem durfde in te gaan. Dujardin heeft de coronacrisis gebruikt om hem te ontslaan.’

Begeesteren

Volgens Dujardin is het probleem niet persoonlijk, maar economisch. 'Door de coronacrisis schatten we het inkomstenverlies voor 2021 op nog eens 4 miljoen euro. Juridisch ben ik verplicht om break-even te draaien. Van onze voogdijminister (Sophie Wilmès, red.) mochten we geen beroep doen op de tijdelijke werkloosheid. Om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, moest ik in de uitgaven snijden. Onze klassieke muziekprojecten hebben minder succes. Er komt een nieuwe invulling: Belgischer en gelinkt aan tentoonstellingen en andere muzikale programma's. Daarvoor heb ik iemand nodig die het Belgische muzieklandschap beter kent.'