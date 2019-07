Zorgen over kwaliteit kraantjeswater in oude politiekazernes

In het kraantjeswater van drie verouderde Brusselse kazernes zitten volgens de vakbonden te veel gevaarlijke metalen zoals lood, nikkel en zink.

Enkele agenten van de federale politie in drie Brusselse kazernes hadden recent geklaagd over koorts, hoofd- en maagpijn. In de zoektocht naar de oorzaak werd een link gelegd met het kraantjeswater. In kazernes worden nog loden waterleidingen gebruikt. Een externe bureau - Aquaviva - heeft daarop 43 stalen genomen.

De politietop liet onlangs weten dat de meerderheid van de testresultaten bevredigend was. Er werden wel drie problemen vastgesteld. Zo bevatten twee stalen te veel lood en een derde te veel ijzer.

Intussen zijn alle resultaten uitgelekt. 'De Europese norm wordt veel vaker overschreden dan toegegeven', zegt Marc Duplessis van ACOD Politie in Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure. Volgens Duplessis staan 29 waarden in het rood omdat ze de norm overschrijden.

Het personeel en de bonden zijn vooral bezorgd over het vele lood in het leidingwater. Er zit tot 13 keer meer lood in dan toegestaan volgens de Europese normen. 'Het personeel drinkt al jaren van dat water en zet er meerdere keren per dag koffie mee', aldus de vakbondsman. 'Eigenlijk vergiftigt de federale politie al jaren haar eigen personeel.' Hij vraagt dat de studie openlijk wordt toegelicht en besproken met de arbeidsgeneesheer en een toxicoloog, aldus Duplessis in De Ochtend op radio 1.

De politie erkent het probleem en zegt dat ze er bij de Regie der Gebouwen, eigenaar van de kazernes, op aandringt om de oude loden leidingen te vervangen. Met affiches en stickers waarschuwt ze het personeel dat het geen kraantjeswater mag drinken.

Volgens de woordvoerster van de politie zijn de dokterscontroles van de betrokken agenten intussen bekend en niet alarmerend. 'Volgens de artsen is alles in orde', luidt het in La Dernière Heure.