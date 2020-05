180.000 tijdelijk werklozen kunnen snel baan verliezen

De aanslepende crisis en de weinig rooskleurige vooruitzichten zullen wellicht leiden tot een duurzame stijging van de werkloosheid. Bedrijven zijn van plan een vijfde van de tijdelijk werklozen te ontslaan. Dat blijkt uit een enquête van de Nationale Bank en de werkgeversorganisaties. Dat betekent dat 180.000 werknemers of 6 procent van het aantal werknemers in de privésector op korte termijn hun baan dreigen te verliezen.

De verschillen per sector zijn zeer groot. In de horeca dreigt ontslag voor 17 procent van de werknemers en in de sector kunst, amusement en recreatie zelfs voor 40 procent.