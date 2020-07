200.000 Belgen doen beroep op voedselbanken

Coronacrisis doet aantal landgenoten in armoede met 15 procent toenemen.

'In juni hebben nagenoeg 195.000 mensen een voedselpakket opgehaald bij een voedselbank.' Dat zegt Jef Mottar van de Belgische Federatie van Voedselbanken in de krant De Zondag. 'Vorig jaar haalden gemiddeld een kleine 170.000 mensen per maand een voedselpakket op.'