200.000 extra banen in Vlaanderen

In Vlaanderen worden in de periode 2017-2023 netto 200.000 extra banen verwacht.

Hoewel de economische groei in de drie gewesten de komende jaren zal vertragen, zal de werkloosheidsgraad verder blijven dalen. Zo worden in Vlaanderen in de periode 2017-2023 netto 200.000 extra banen verwacht, waardoor de werkloosheidsgraad zal dalen tot 4,4 procent. Dat blijkt dinsdag uit de regionale economische vooruitzichten, opgesteld door onder meer het Planbureau.

De regionale vooruitzichten zijn gebaseerd op de Belgische prognoses die het Planbureau midden juni vrijgaf. De instelling hield rekening met een afkoeling van de economische groei van België, van 1,7 procent in 2017, naar 1,6 procent in 2018-2020 en tot 1,2 procent in 2023.

Ook in de regio's vertraagt de economische groei, maar Vlaanderen blijft het steeds beter doen dan het Belgische gemiddelde. Voor Vlaanderen wordt na de 1,9 procent groei in 2017, een groei van 1,7 procent verwacht voor 2018-2020 en van 1,3 procent in 2023.

De economische groei zou in Brussel geleidelijk afkoelen tot 0,9 procent in 2023 (tegen 1,2 procent in 2017) en in Wallonië tot 1,1 procent (tegen 1,7 procent in 2017).

313.000 extra banen

Ook het tempo waartegen er nieuwe jobs bijkomen, zal de komende jaren vertragen. Toch worden er in de periode 2017-2023 netto 313.000 extra banen verwacht: 200.000 in Vlaanderen, 81.000 in Wallonië en 32.000 in Brussel.

De extra banen, en het feit dat de beroepsbevolking binnen enkele jaren minder snel zal toenemen, leiden tot een 'aanzienlijke en snelle daling van de werkloosheidsgraden', aldus de statistici. Zo zou de Vlaamse werkloosheidsgraad dalen van 7,2 procent in 2017 tot 4,4 procent in 2023. Wallonië gaat van 14,1 naar 10,6 procent en Brussel van 17,5 naar 12,4 procent.

De instellingen waarschuwen wel dat de dalende werkloosheidsgraden risico's met zich meebrengen, 'met name een (grotere) krapte in bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt (beroepen, vaardigheden)'.