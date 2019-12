55-plussers hebben vaker werk

In vergelijking met onze buurlanden Nederland en Duitsland zijn bij ons nog altijd relatief weinig mensen aan de slag. Zeven op de tien Belgen tussen 20 en 64 jaar hebben werk. In de bovengenoemde buurlanden zijn dat meer dan acht op de tien mensen. België doet het slecht voor de tewerkstelling van laaggeschoolden, mensen met een migratieachtergrond en 55-plussers.

Wel wordt in die laatste groep snel vooruitgang geboekt, blijkt uit cijfers van de statistische dienst Statbel. Tien jaar geleden was een derde van de 55-plussers aan de slag en vijf jaar geleden 40 procent. De voorbije twee jaar doet zich een snelle stijging voor, van 46 procent begin 2017 tot bijna 53 procent in het vorige kwartaal.

De stijging is grotendeels het gevolg van een beleidswijziging. De regering-Di Rupo begon met de afbouw van het brugpensioen en verstrengde de voorwaarden van het vervroegd pensioen, de regering-Michel is op dat pad verder gegaan. Met brugpensioen gaan voor 60 jaar is de uitzondering geworden, net als vervroegd pensioen voor de leeftijd van 63 jaar moeilijk is geworden.