ABVV legt op 1 december werk neer voor stakingsrecht

De socialistische vakbond ABVV organiseert op 1 december werkonderbrekingen in bedrijven overal in België om het stakingsrecht te verdedigen. Op 10 december volgen nog symbolische acties.

De acties komen er na de veroordeling van 17 ABVV-vakbondsleden maandag voor de rechtbank in Luik, voor kwaadwillige belemmering van het verkeer bij een staking. Op 19 oktober 2015 blokkeerden de vakbondsafgevaardigden de snelweg E40 in het Luikse Cheratte. Een Luiks ziekenhuis diende klacht tegen hen in omdat een patiënte overleed nadat een chirurg door de file te laat was gekomen.

De socialistische vakbond is niet te spreken over de beslissing. 'Deze beslissing is een zware aantasting van het stakingsrecht en bedreigt alle sociale bewegingen en elke persoon die deelneemt aan een protestactie in de openbare ruimte', staat op de website van de Algemene Centrale van het ABVV. 'Staken is een recht. Als justitie ons verhindert om dit recht uit te oefenen, doodt ze het stakingsrecht.'

De acties van 1 december zijn bedoeld om te sensibiliseren, zegt ABVV-woordvoerster Gina Heyrman. 'We organiseren werkonderbrekingen om de werknemers te informeren over wat er is gebeurd en wat de gevaren zijn voor de toekomst.' Hoe de acties eruit zullen zien, hangt van bedrijf tot bedrijf af. De vakbond kan bijvoorbeeld personeelsvergaderingen organiseren.

Politiek signaal

Het ABVV zegt te merken dat het stakingsrecht de afgelopen jaren steeds meer onder druk komt te staan. 'Als we onze mond opendoen en op straat komen om hogere lonen of uitkeringen te vragen of tegen armoede te strijden, kunnen we voor de rechtbank komen', zegt Heyrman. De vakbond verwacht een politiek signaal dat het stakingsrecht en de vakbondsvrijheid wel degelijk worden gerespecteerd.

Als we onze mond opendoen en op straat komen om hogere lonen of uitkeringen te vragen of tegen armoede te strijden, kunnen we voor de rechtbank komen. Gina Heyrman Woordvoerster ABVV

Het ABVV zal ook opnieuw de Internationale Arbeidsorganisatie aanschrijven, wat het ook al had gedaan na de veroordeling van de voorzitter van ABVV-Antwerpen, Bruno Verlaeckt, vorig jaar. De IAO kan na een onderzoek beslissen ons land te veroordelen. 'Door zo'n organisatie van de Verenigde Naties op de vingers getikt te worden is nooit leuk. België zou dan in het rijtje terechtkomen van landen als Colombia en de Filipijnen, waar het stakingsrecht niet wordt gerespecteerd.'