‘Aanbodproblemen kosten technologiebedrijven 2,5 miljard omzet’

Volgens de technologiefederatie Agoria staan in de sector bijna 16.000 jobs open, een record. Ze belooft actief mee te werken aan het opdrijven van de werkzaamheidsgraad naar 80 procent.

De krappe arbeidsmarkt is volgens Agoria een van de belangrijkste remmen op de groei van de sector. De organisatie, die bedrijven vertegenwoordigt uit diverse sectoren, zoals de maaksector, ICT en de metaalindustrie, maakte dinsdag haar halfjaarlijkse balans op. We hebben de coronacrisis goed doorstaan dankzij overheidssteun, maar aanbodproblemen zetten vandaag een rem op het herstel, was de centrale boodschap.

Na een dip in de voorbije drie jaar - mede door corona - staat het aantal openstaande vacatures in de aangesloten bedrijven weer op een recordhoogte van 15.860. Frank Vandermarliere, het hoofd van de studiedienst van Agoria, raamt het omzetverlies als gevolg van die niet-ingevulde vacatures op 1,5 miljard euro. Daarbovenop komen de problemen met de bevoorrading van chips en andere cruciale onderdelen, die nog een miljard euro omzet kosten.

Intussen nemen de inputkosten sterk toe, vooral door de voorthollende energie-inflatie. ‘Als de energieprijzen op hun huidige niveau blijven, jaagt dat onze kosten met ongeveer 1,5 miljard omhoog. Van die toename is 45 procent het gevolg van het Belgische indexeringsmechanisme, waardoor de lonen automatisch worden aangepast aan de levensduurte’, aldus Vandermarliere.

Indexering

Agoria wijst erop dat de indexering die voorzien was in de loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers nu al met minstens 0,95 procentpunt zal worden overschreden. De federatie roept de federale regering op om ‘waakzaam’ te blijven voor de concurrentiepositie van Belgische bedrijven. ‘De wet op de concurrentiekracht van 1996 geeft de mogelijkheid om in te grijpen in crisissituaties. Die optie moet men behouden’, klinkt het.

Tegelijk zegt Agoria het ‘engagement’ te willen aangaan om de werkzaamheidsgraad in ons land naar 80 procent te tillen. ‘Vandaag heeft of zoekt een kwart van de actieve bevolking geen job. Elke daling van de inactiviteitsgraad met 1 procentpunt doet het begrotingstekort dalen met 2 miljard euro, het bedrag dat de regering momenteel zoekt.’ CEO Bart Steukers heeft het over de ‘derde weg’ naar duurzamere overheidsfinanciën, in plaats van besparingen of extra belastingen.