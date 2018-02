Aanslagen troffen vooral Brusselse economie

De aanslagen van 22 maart 2016 duwden Brussel niet in recessie, maar waren wel economisch voelbaar. In dat jaar groeide de Waalse economie sneller dan de Vlaamse, blijkt uit data die de Nationale Bank vrijdag publiceert.

Welke verschillen gaan schuil achter de economische groei in ons land? Dat is de oefening die de Nationale Bank jaarlijks maakt in een lijvig rapport, dat ze vrijdag publiceert voor 2016, het jaar van de terreuraanslagen in Zaventem en in de metro van Brussel.

58,7% Aandeel Vlaanderen in Belgische economie Vlaanderen tekent nog steeds voor ruim de helft van de totale Belgische economie.

In dat jaar groeide de toegevoegde waarde in België met 1,2 procent, en dat was ook het groeitempo van de Vlaamse economie, die nog altijd goed is voor 58,7 procent van de Belgische economie.

Wallonië groeit meer dan Vlaanderen

Wallonië groeide met 1,7 procent echter bijna de helft sneller dan Vlaanderen. De Brusselse economie, die werd getroffen door terreuraanslagen op 22 maart, groeide aan een trager tempo: 0,9 procent.

Ook de data over de horeca suggereren een impact van de aanslagen. Overal in het land zag de horeca de activiteit licht teruglopen in 2016, maar in Brussel was dat het sterkst. In Vlaanderen deed de horeca de toegevoegde waarde met 0,01 procent zakken, in Wallonië met 0,05 procent en in Brussel met 0,17 procent.

De industrie en de detailhandel groeiden in Vlaanderen en Wallonië, maar krimpten in Brussel. Dat het hoofdstedelijk gewest alsnog een groei van 0,9 procent kon voorleggen, heeft ze te danken aan de financiële sector.