Aantal collectieve ontslagen piekt door corona

Door de coronacrisis is het aantal jobs dat bedreigd wordt door een collectief ontslag tot het hoogste niveau in jaren gestegen. Hoe groot de impact van de crisis is op het aantal jobs, wordt pas de komende maanden echt duidelijk.

950 banen bij de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, 550 jobs bij de cateraar Compass Group en 287 arbeidsplaatsen bij de schoenwinkelketen Brantano. De jongste jaren waren grote ontslagrondes wat zeldzamer geworden, maar door de coronacrisis neemt het aantal aangekondigde herstructureringen weer toe.

In het tweede kwartaal van dit jaar, toen de coronagolf over ons land rolde, dreigden 3.604 mensen in 29 bedrijven hun baan te verliezen in een collectieve ontslagronde, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het is van het vierde kwartaal van 2016 geleden dat er zo veel banen bedreigd werden door een herstructurering.

3.604 Bedreigde banen In het tweede kwartaal van dit jaar dreigden 3.604 mensen hun baan te verliezen door een collectief ontslag.

Vooral in de horeca, in bedrijven die gelinkt zijn aan de reissector en in de autosector komen banen op de tocht te staan. De horeca en de reissector zijn de twee sectoren die mogelijk het hardst worden geraakt door de coronacrisis. De horeca moest wekenlang de deuren gesloten houden. Het reizen komt na de lockdown maar zeer voorzichtig weer op gang.

Wet-Renault

Om te besparen kunnen bedrijven altijd werknemers ontslaan. Als ze een groter aantal personeelsleden op straat willen zetten, moeten ondernemingen de Wet-Renault volgen. Die wet schrijft strikte procedures voor en bepaalt dat het aantal mensen dat met ontslag wordt bedreigd bij de overheid moet worden gemeld. Die cijfers zijn een economische indicator waar vertraging op zit. Doorgaans gaat het aantal aangekondigde collectieve ontslagen pas omhoog als de economie al enige tijd in het slop zit.

Het opvallende aan de 3.604 bedreigde banen is dat ze verspreid zitten over een groot aantal bedrijven. Voorgaande pieken in het aantal aangekondigde ontslagen waren vaak gelinkt aan één hele grote herstructurering. In het derde kwartaal van 2016, toen meer dan 4.000 banen met collectief ontslag werden bedreigd, was de helft voor rekening van de machinebouwer Caterpillar, die bekendmaakte dat de vestiging in het Waalse Gosselies dichtging. Hetzelfde gebeurde in het tweede kwartaal van 2014, toen meer dan de helft van de 4.839 aangekondigde ontslagen bij de supermarktketen Delhaize viel.

Zwartgalligheid is voorlopig niet aan de orde. Sinds 2010 waren er zeven kwartalen waarin meer banen op de helling kwamen te staan.

Met 3.604 bedreigde jobs waren de voorbije drie maanden een moeilijk kwartaal, als is zwartgalligheid voorlopig niet aan de orde. Sinds 2010 waren er zeven kwartalen waarin meer banen op de helling kwamen te staan. In het vierde kwartaal van 2012, door de aangekondigde sluiting van Ford Genk het donkerste kwartaal van de afgelopen tien jaar, zitten we nog lang niet. Toen werden meer dan 10.000 banen bedreigd door een collectief ontslag.

Steunmaatregelen

Het is uitkijken hoe het aantal collectieve ontslagen de komende weken en maanden evolueert. Door de steunmaatregelen van de overheid konden veel ondernemingen de moeilijke lockdownmaatregelen doorkomen. Nu ze weer op eigen benen moeten staan, is de vraag over hoeveel weerstand ze beschikken. De vrees is dat heel wat bedrijven om te overleven ontslagrondes moeten aankondigen.