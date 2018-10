Aantal directe ontslagen op dieptepunt

Door de afschaffing van de proefperiode en de krapte op de arbeidsmarkt zetten bedrijven minder snel mensen aan de deur. Het aantal directe ontslagen is stevig teruggevallen.

Bedrijven zijn terughoudender geworden om mensen met een ontslagvergoeding op straat te zetten. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). In België kregen vorig jaar 78.500 werknemers een opzegvergoeding. Tegenover de piek in 2013 zijn dat 50.000 directe ontslagen minder.

Een werkgever kan mensen op twee manieren ontslaan. Na het stopzetten van het contract kan een bedrijf de werknemer nog zijn opzegtermijn laten presteren met uitbetaling van diens loon. Als het bedrijf iemand evenwel onmiddellijk buiten wil, kan het de opzegperiode ook afkopen met een verbrekingsvergoeding. Het loon dat de werknemer dan normaal zou verdienen, krijgt hij dan in één keer uitbetaald. Hoe langer iemand in dienst is, hoe hoger de opzegtermijn.

‘Bedrijven kiezen zelf of ze bij een ontslag een opzegvergoeding betalen’, zegt Geert Vermeir, specialist arbeidsrecht bij de hr-dienstverlener SD Worx. ‘Ze kunnen iemand na het ontslag ook zijn opzeg laten presteren, maar die persoon is zelden gemotiveerd. Dat kan de sfeer onder collega’s verzieken of het contact met klanten bemoeilijken. Daarom kiezen werkgevers er vaak voor de opzegperiode af te kopen.’

In vier jaar viel het aantal directe ontslagen met 39 procent terug. Volgens Vermeir is dat vooral te wijten aan de afschaffing van de proefperiode. Daarmee is de drempel hoger geworden om werknemers te ontslaan die nog maar pas in dienst zijn. In het eerste half jaar volstond het in de meeste gevallen een opzegvergoeding van één weekloon te betalen. Met de afschaffing van de proefperiode in 2014 werden de opzegtermijnen langer: twee weken in de eerste drie maanden van het contract en vier weken in de volgende drie maanden.

‘Voor veel kmo’s ligt die hogere opzegvergoeding moeilijk’, zegt Vermeir. ‘Mogelijk is er daardoor een verschuiving en kiezen werkgevers er vaker voor de opzegtermijn te laten presteren in plaats van een ontslagvergoeding te betalen.’

Bedrijven denken wel twee keer na om iemand te ontslaan als ze geen vervanging kunnen vinden. Frank Vander Sijpe onderzoeksdirecteur Securex

Het afschaffen van de proefperiode viel zeer slecht bij werkgeversorganisaties. Van de regering-Michel kregen ze gedaan dat in de eerste drie maand na aanwerving de opzegtermijn weer verlaagd werd naar één week. Dat zou dit jaar tot een nieuwe toename van de directe ontslagen kunnen leiden.

Ook de krappe arbeidsmarkt ligt aan de basis van de daling. ‘Als werkgever denk je wel twee keer na om iemand buiten te gooien, nu het maanden kan duren om een vervanger te vinden’, zegt Frank Vander Sijpe, onderzoeksdirecteur bij het hr-dienstenbedrijf Securex. ‘De moeilijkheid om geschikte kandidaten te vinden, dwingt bedrijven eerst in te zetten op scholing en coaching. Pas in allerlaatste instantie gaan ze over tot ontslag.’