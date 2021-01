'Aantal ziekenhuisopnames is gewoon te hoog'

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke waarschuwt in De Zevende dag dat de nieuwe mutanten een 'epidemie in de epidemie' worden.

Het aantal opnames van coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft toenemen, zo blijkt zondag uit het coronadashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 17 en 23 januari werden gemiddeld 132,6 nieuwe patiënten opgenomen. Dat is een toename met 14 procent vergeleken met een week geleden.

Intussen is ook de daling van het aantal besmettingen gestopt. Dagelijks worden gemiddeld 2.008,9 besmettingen vastgesteld. In totaal raakten in ons land nu al 691.854 mensen besmet met het virus. 20.726 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.

Er liggen nu 1.888 mensen in het ziekenhuis. Dat aantal daalt wel nog lichtjes, net als het aantal patiënten op intensieve zorgen (327). Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke blijft het aantal zieknhuisopnames te hoog vinden: te veel behandelingen worden uitgesteld;; kanker en hartziektes worden te laat opgespoord.

Mutanten

Vooral uitbraken van de Zuid-Afrikaanse en Britse variant van het virus baren zorgen. In Oostende zijn minstens vijftien gevallen vastgesteld van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in meerdere zorginstellingen. De voorbije week waren er uitbraken van de Britse variant in scholen. In Bekkevoort werd zaterdag beslist drie scholen te sluiten omwille van het aantal besmettingen.

Er moet opnieuw gekeken worden naar de rol van kinderen - en dus scholen - in het verspreiden van het virus. Frank Vandenbroucke Minister van Volksgezondheid

In de Zevende Dag erkent minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke dat 'er gevaar in zicht is'. Die varianten zijn een epidemie in de epidemie, waarschuwt hij. Het is immers verre van zeker dat de ontwikkelde vaccins werken voor met name het Zuid-Afrikaanse virus. Vandenbroucke bevestigt ook dat opnieuw moet gekeken worden naar de rol van kinderen - en dus scholen - in het verspreiden van het virus.

Europa

Vandenbroucke herhaalt ook de frustratie over de leveringen van coronavaccins. na een tijdelijke beperking van het aantal dosissen van het vaccin van Pfizer-BioNTech, kondigde ook AstraZeneca een forse vermindering van de levering aan in het eerste kwartaal. België zal slechts 650.000 in plaats van 1,5 miljoen vaccins krijgen. 'Die bedrijven maken het voor ons heel moeilijk om de vaccinaties te plannen, klinkt het bij Vandenbroucke.

De frustratie wordt gedeeld in de rest van Europa. De Italiaanse premier Giuseppe Conte dreigde al met juridische procedures omdat de farmabedrijven de afgesproken leveringstermijnen en -aantallen niet respecteerden. Stella Kyriakides, EU-commissaris voor Volksgezondheid drong vrijdag bij AstraZeneca aan op 'maatregelen om de voorspelbaarheid en stabiliteit van levering en de versnelling van de verdeling van dosissen' te garanderen.

De Europese Unie zal alle juridische middelen aanwenden waarover ze beschikt om de leveringscontracten te doen respecteren. Charles Michel Voorzitter Europese Raad

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel waarschuwt dat de Europese Unie 'alle juridische middelen zal aanwenden waarover ze beschikt om de leveringscontracten te doen respecteren'. Er kunnen op bepaalde ogenblikken obstakels zijn, bevoorradingsmoeilijkheden en aanpassingen van de productielijnen, erkent Michel, 'maar wij vragen de betrokken bedrijven een transparante dialoog'.