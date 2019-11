Acerta laat inflatiecijfers uitlekken

De meer dan 450.000 bedienden van het paritair comité 200, dat een ruime waaier aan sectoren omvat, krijgen in januari een loonindexering van 0,8 procent. Dat voorspelt Acerta in een persbericht. Opvallend is dat die prognose is gebaseerd op de inflatiecijfers van november die de overheid nog niet heeft gepubliceerd.

Volgens het persbericht van Acerta bedraagt de afgevlakte gezondheidsindex van november 106,73 punten en de inflatie slechts 0,39 procent. De door de dienstverlener voorspelde loonindexering van 0,8 procent in januari veronderstelt dat de index in december evenveel stijgt als de gemiddelde toename in oktober en november.

Indexcommissie

Als de inflatie effectief is gedaald van 0,48 procent in oktober naar 0,39 procent in november, bereikt ze het laagste peil sinds april 2015. Ook in oktober was de inflatie al laag. Dat was toen een gevolg van de lagere energieprijzen. De nog lagere inflatie in november is een verrassing omdat de olieprijs de jongste weken is gestegen. Het Federaal Planbureau voorspelde 0,52 procent inflatie.