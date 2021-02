Actieplan om langdurig zieken te activeren op tafel

Hilde Crevits heeft een actieplan klaar om langdurig zieken vlotter aan de slag te krijgen. 'De focus moet verschuiven naar wat mensen nog kunnen in plaats van wat ze niet meer kunnen.'

Een van de grote ambities is om meer mensen via re-integratietrajecten opnieuw aan het werk te krijgen. Momenteel blijven de cijfers wat onder de ambities. Zo lag de ambitie voor 2020 op 5.000 trajecten maar werden er - ook omwille van de coronacrisis - maar 3.602 opgestart. Toch wil minister Crevits het aantal trajecten verder opkrikken. In 2023 ligt de ambitie op 10.000 trajecten.