Afrikaanse varkenspest duikt op in België

In de provincie Luxemburg is de Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij twee everzwijnen. Het is de eerste keer sinds 1985 dat de virale ziekte opduikt in België, zo bevestigt het Voedselagentschap (FAVV).

De ziekte is zeer besmettelijk voor varkens en everzwijnen, maar vormt geen enkel gevaar voor de mens.

De besmetting werd bevestigd bij twee wilde everzwijnen die dood werden aangetroffen in een bos in de gemeente Etalle, vlakbij Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg.

Er bestaat geen specifieke behandeling of vaccin tegen de Afrikaanse varkenspest. Daarom worden er maatregelen genomen om de verspreiding ervan tegen te gaan. Die maatregelen hebben vooral betrekking op de jacht en op enkele varkensbedrijven in de regio, zegt FAVV-woordvoerder Philippe Houdart. De maatregelen blijven voorlopig eerder beperkt, klinkt het, maar dat zou veranderen indien de ziekte zou uitbreiden naar de varkenshouderij.

Het Waalse agentschap voor natuur en bos is ook extra waakzaam en mensen worden opgeroepen om het gratis telefoonnummer 1718 van de Waalse overheidsdienst (SPW) te bellen als ze iets verdachts zouden opmerken in de natuur. Wandelaars worden er nog eens aan herinnerd dat ze op de wegen en paden moeten blijven en dat ze hun honden aan de leiband moeten houden.

De Afrikaanse varkenspest is al enkele jaren aanwezig in Oost-Europese landen, waar besmettingen worden vastgesteld zowel bij gehouden varkens als bij wilde zwijnen. De ziekte kan gemakkelijk van het ene dier op het andere worden overgedragen door rechtstreeks contact, maar ook via voorwerpen (voertuig, laarzen, kledij ...) of besmette etenswaren of etensresten die worden achtergelaten door de mens.

De voorbije maanden heeft het virus zich meer naar het westen verspreid. De nieuwste besmettingen in Europa zouden het gevolg kunnen zijn van etensresten die door reizigers uit besmette gebieden werden achtergelaten, zegt het FAVV.

De landbouworganisatie Boerenbond waarschuwde donderdag net nog voor de opmars van de Afrikaanse varkenspest. "Een haard bij ons zou heel zware gevolgen hebben voor onze varkenshouderij aangezien de export onmiddellijk in het gedrang komt", klonk het.

In 1985 was er een epidemie van Afrikaanse varkenspest in West-Vlaanderen, een gevolg van besmet varkensvlees uit Spanje. In die periode werden 12 bedrijven besmet, 185 bedrijven geblokkeerd en meer dan 30.000 varkens vernietigd.

De Europese Commissie laat weten de toestand van nabij op te volgen. 'De Commissie beschouwt de strijd tegen Afrikaanse varkenspest als een prioriteit, aangezien de ziekte een bedreiging voor de economie van de Europese Unie, in het bijzonder voor de varkenssector', klinkt het in een persbericht.