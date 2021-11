Afwezige Zuhal Demir zet voet tussen de deur in Glasgow

Het overleg tussen de 'Belgische' ministers van Klimaat over een gezamenlijk klimaatplan blijft bijzonder stroef verlopen. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) houdt, vanuit haar quarantaine, de rem op de Belgische én Europese pedaal.

EU-klimaatchef Frans Timmermans kreeg maandag in Glasgow groen licht van de lidstaten om, namens de Unie, toe te treden tot de alliantie van landen met hoge klimaatambities. Vlaanderen blokkeerde de Belgische goedkeuring tot het laatste moment, 'tot duidelijk was dat het onderschrijven van die ambitie geen directe financiële gevolgen heeft', klonk het bij het kabinet van Zuhal Demir.

Voor Timmermans had die klimaatalliantie een existentiëler doel: 'We moeten aan het einde van de klimaatconferentie kunnen zeggen dat we nog altijd op het spoor zitten van een opwarming van 2 graden Celsius en dat de beperking daarvan tot 1,5 graden nog een kans maakt. Daar zijn al onze inspanningen deze week op gericht.'

Twee jaar geleden, op de klimaattop in Madrid, verliep de ontmoeting tussen Timmermans en Demir in een ijzige sfeer. Timmermans liet duidelijk blijken wat hij dacht van de magere ambitie van Demir. Vlaanderen bleef met 32,5 procent onder de inspanning van 35 procent die België toen in 2030 moest halen. Timmermans heeft de klimaatambities voor 2030 intussen opgetrokken tot 55 procent uitstootreductie voor de Europese Unie en 47 procent voor België. Ook nu blijft Vlaanderen met het recente klimaatplan onder de lat. Het Vlaamse klimaatplan haalt slechts 40 procent. Bovendien eist Demir een bijstelling van het Belgische doel.

Lastig

De Vlaamse positie maakt een inter-Belgisch akkoord over de verdeling van de klimaatinspanningen lastig. De federale, Waalse en Brusselse klimaatministers vinden de Vlaamse ambities 'ver onder wat Europa vraagt'. In Vlaamse kringen wordt gezegd dat de andere gewesten zich al verbonden tot min 55 procent, zodat Vlaanderen minder moet doen. Maar dat klopt niet. Brussel en het Waals Gewest steunen de federale ambitie om de uitstoot van de Unie tegen 2030 met 55 procent te verminderen. Een uitgewerkt klimaatplan met wettelijke maatregelen hebben beide gewesten nog niet op zak. Het federale niveau nam wel al maatregelen, goed voor de helft van de uitstootvermindering.

Reizen naar Glasgow zit er deze week niet meer in voor de entourage van Demir. Via Zoom begint dinsdag overleg tussen de drie Ecolo-klimaatministers in Glasgow en Demir en federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) vanuit thuis over het globale klimaatpakket Fit for 55. De Commissie legde dat deze zomer samen met die nieuwe klimaatambities voor Europa en de lidstaten op tafel.

