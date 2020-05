Akkoord over loonsverhoging in dienstenchequesector

In de dienstenchequesector is, na meer dan een jaar onderhandelen, een sociaal akkoord bereikt. Er komt een loonsverhoging van 0,8 procent boven op de index van 2 procent. Dat melden de bonden dinsdag.

Het akkoord, dat onmiddellijk in werking treedt, houdt een loonsverhoging in voor de ruim 140.000 mensen die in de sector aan het werk zijn. In februari zetten de sociale partners al het licht op groen voor een ontwerpakkoord, maar er kwam een kink in de kabel.