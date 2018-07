Alibaba-topman op de koffie bij Michel

Jack Ma, de oprichter van de Chinese e-commercegigant Alibaba, komt vandaag langs bij premier Michel. Die rekent nog altijd op een Chinese miljoeneninvestering in Luik.

De Chinese internetmagnaat Jack Ma, met een geschat vermogen van 43 miljard dollar (37,1 miljard euro) een van de rijkste mensen ter wereld, begint de weg naar ons land goed te kennen. Twee jaar geleden ging hij al eens op bezoek bij koning Filip, met wie hij in het Zwitserse Davos had kennisgemaakt.

Ma kwam toen officieel het Belgische kantoor van Alibaba openen, maar de regering maakte er handig gebruik van om ruim een dozijn Belgische CEO’s mee te laten aanschuiven, onder wie Proximus-topvrouw Dominique Leroy en supermarktbaas Jef Colruyt.

De aanwezigheid van Alibaba in Brussel heeft natuurlijk veel te maken met de aanwezigheid van de Europese Commissie. In tijden van escalerende handelsconflicten kan het geen kwaad om de lijn met de Europese commissarissen Cecilia Malmström (Handel) en Margrethe Vestager (Mededinging) open te houden.

Maar dat Ma de moeite neemt om ook bij de Belgische regering op de koffie te komen, hebben we mede te danken aan het belang van ons land als logistieke draaischijf voor zijn e-commerce-imperium.

Masterplan Alibaba

Alibaba werkt hard aan een masterplan om tegen 2020 1.000 miljard dollar aan goederen te laten verhandelen via zijn platformen. Dat plan kan alleen slagen als het bedrijven uit de hele wereld mee aan boord krijgt en er een feilloos logistiek systeem rond bouwt. Grote havens zoals die van Antwerpen spelen daarin een cruciale rol.

Daarnaast werd de luchthaven van Luik onlangs geselecteerd als vestigingsplaats van een nieuw distributiecentrum van Alibaba. Dat raakte eind mei bekend, maar meer details zijn er nog niet. Op het kabinet van premier Charles Michel (MR) wordt bevestigd dat het distributiecentrum een van de gespreksthema’s zal zijn.

Miljoeneninvestering

Voor Michel is een miljoeneninvestering met wellicht enkele honderden banen meer dan welkom om de economische realisaties van zijn regering in de verf te zetten. De voorbije jaren stond België te boek als het land dat de e-commercetrein had gemist, terwijl net over de grens in Nederland meerdere distributiecentra uit de grond rezen.

Ook Wallonië, dat onlangs nog naast een nieuw distributiecentrum van het Duitse Zalando greep, rekent hard op de komst van de Chinezen.

Voor Alibaba is de geplande Luikse hub een onderdeel van een plan om wereldwijde snelle leveringen mogelijk te maken: binnen 24 uur in China en binnen 72 uur in de rest van de wereld. Het gaat om een investering van 100 miljard yuan (12,9 miljard euro) die wordt geleid door zijn logistieke dochterbedrijf Cainiao.