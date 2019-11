Vlaanderen, Wallonië en Brussel duiken volgend jaar in het rood. Ze nemen daarmee nogal gretig een voorschot op een verwachte versoepeling van de Europese regels.

De Brusselse regering legde deze week haar begrotingsdocumenten neer in het parlement. Daaruit blijkt dat de uitgesproken ambitie om in 2020 naar een evenwicht te gaan vooral communicatie is.

Naast het zogenaamde structurele evenwicht gaat Brussel 500 miljoen euro in het rood voor strategische investeringen in mobiliteit en veiligheid. Het leeuwendeel gaat naar metro, trams en bussen. Zowat 100 miljoen wordt opgeslokt door de - broodnodige - renovatie van de Leopold II-tunnel. Het Brussels Gewest gaat ervan uit dat het een beroep kan doen op de Europese flexibiliteitsclausule, maar volgens de oppositie is dat onzeker.

De ploeg van Rudi Vervoort (PS) is niet alleen. Alle regio’s duiken volgend jaar in het rood. De Vlaamse regering van Jan Jambon (N-VA) mikt officieel op een tekort van 435,6 miljoen in 2020, maar als de investeringen in Oosterweel worden meegerekend, is dat 627,5 miljoen.

Ook de Waalse Gewestregering van Elio Di Rupo (PS) gaat 435 miljoen in het rood, terwijl de Franse Gemeenschapsregering van Pierre-Yves Jeholet een gat van 708 miljoen slaat. Minister van Begroting Frédéric Daerden noemt dat bedrag ‘marginaal en beheersbaar’, maar voor een budget van amper 11 miljard is die bewering nogal stoutmoedig.

Dat de regio’s de teugels laten vieren, draagt bij tot de verslechtering van het algemene Belgische tekort. Dat loopt in 2020 op tot 2,3 procent van het bruto binnenlands product. De regio’s zijn goed voor een tekort van 0,5 procent. Dat is ongezien. De voorbije jaren schommelde hun tekort rond 0,2 procent.

Alle regio’s verdedigen zich met een argument dat onder economen opgang maakt: het is niet verkeerd schulden te maken voor productieve investeringen.

‘Zoals er goede cholesterol bestaat, zijn er ook goede tekorten’, zei Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) vorige week. Al jaren probeert België de Europese Commissie daarvan te overtuigen. Ook informateur Paul Magnette (PS) gaat dat pleidooi deze week nog eens voorleggen aan uittredend commissaris Pierre Moscovici.

De kans is groot dat de Commissie-Von der Leyen de begrotingsregels voor investeringen versoepelt, als het om groene investeringen gaat. wim moesen begrotingsexpert

Volgens begrotingsexpert Wim Moesen (KU Leuven) maakt dat pleidooi een kans. ‘Een Europese werkgroep legt de laatste hand aan een reflectienota die de begrotingsregels wat minder rigide moet maken. De kans is groot dat dat bij het aantreden van de nieuwe Commissie-Von der Leyen resulteert in een soepeler investeringsclausule. Maar omdat von der Leyen vooral op het klimaat wil inzetten, beperkt die versoepeling zich vermoedelijk tot groene investeringen. Ik denk dus niet dat ze een oplossing biedt voor Oosterweel.’

Bij de Franse Gemeenschap speelt bovendien iets anders dan een investeringsdynamiek. De regering-Jeholet kondigt in haar begrotingsdocumenten aan dat ze de Europese flexibiliteitsclausule wil inroepen voor de hervorming van het Franstalig onderwijs, waarvan de dalende kwaliteit zelfs de Raad van Europa verontrust.