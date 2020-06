Alles mag weer, tenzij het niet mag

De Nationale Veiligheidsraad luidt woensdag het einde van de lockdown in. Alles mag weer, tenzij het uitdrukkelijk wordt verboden. Restaurants en cafés gaan weer open, maar het is afwachten met hoeveel mensen we mogen samenkomen.

Het is een belangrijke Nationale Veiligheidsraad vandaag, want de derde fase van de exitstrategie staat op het programma. De horecazaken die het eerst de deuren moesten sluiten, mogen vanaf 8 juni weer opstarten. Ook de toeristische sector kan zich weer op gang trekken, gaande van attracties over pretparken tot logies. De sportieve, culturele en sociale events krijgen uitzicht op beterschap.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) mikt op een omkering van de logica. Tot dusver besliste de Nationale Veiligheidsraad wat in coronatijden niet meer mocht, tenzij het expliciet was toegestaan. Nu wil Jambon dat alles weer mag, tenzij het uitdrukkelijk wordt verboden.

Dat ligt in het verlengde van wat eerder al beslist werd over de heropening van de winkels. Bij de start van de lockdown luidde het dat alle winkels de deuren moesten sluiten, met uitzondering van de voedingswinkels. Enkele weken geleden werd beslist dat alle winkels weer open mochten gaan, met uitzondering van bijvoorbeeld de fitnesszaken.

Bij de geplande heropstart van de horecazaken vanaf 8 juni wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen restaurants en cafés, zoals het eerder wel op tafel lag. 'Anders krijg je toch weer discussies. Een café dat een croque monsieur serveert, is dat een restaurant?', klinkt het in regeringskringen.

Grote vraag

De grote vraag is met hoeveel mensen men op restaurant of café mag gaan. Die discussie hangt samen met de vraag hoeveel mensen in een bubbel worden toegelaten. De vierpersonenregel zal wellicht sneuvelen, omdat die moeilijk nog logisch kan worden uitgelegd als de lockdown wordt beëindigd.

Het doel is een heldere regeling voor het aantal mensen dat elkaar mag zien. 'Het moet bevattelijker en haalbaarder worden voor de mensen', gaf GEES-voorzitster Erika Vlieghe vorige week al mee. Maar het is en blijft een moeilijke discussie, die naar verwachting pas vandaag tijdens de Nationale Veiligheidsraad wordt afgeklopt. 'We moeten vermijden dat we in dezelfde absurde toestanden terechtkomen als bij het begin, toen evenementen van meer dan 1.000 mensen niet meer toegelaten waren.'

Welke events deze zomer kunnen doorgaan, is een groot vraagteken. Massa-events kunnen al zeker tot eind augustus niet doorgaan, is eerder al beslist. Maar wat met alle andere events, zoals stoeten, kermissen of theater en cinema? Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) maakte al werk van een 'risk event matrix', in samenspraak met de virologen Marc Van Ranst en Niel Hens en de Karel De Grote Hogeschool.

Op basis van een twintigtal parameters kunnen organisatoren nagaan of een evenement kan doorgaan of niet. Of dat er nog bijkomende veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Demir hoopt dat de Nationale Veiligheidsraad dat model goedkeurt als basis voor de heropstart van de evenementensector.

Vlaamse hinderpremie

De geplande heropstart van de horeca en de toeristische sector leidt tot weer heel andere kopbrekens. Wat met cafés, restaurants of logementen waar een heropstart niet rendabel kan gebeuren, omdat de veiligheidsmaatregelen rond 1,5 meter social distancing de capaciteit te fors inperken? Bij een heropstart kunnen die zaken niet meer genieten van de Vlaamse hinderpremie, verduidelijkte Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) al.

Het kabinet-Crevits werkt wel aan een premie die zou worden toegekend aan bedrijven die niet op volle capaciteit kunnen draaien en dus een omzetverlies lijden, zoals dat al bestond voor de periode van 15 maart tot en met 30 april. Wie in die periode een omzetverlies kende van 60 procent, kan rekenen op een Vlaamse compensatiepremie van 3.000 euro.

Dat is een denkspoor dat opnieuw op tafel ligt, ter vervanging van de hinderpremie die vervalt als de horeca weer open mag. Alles samen hebben de hinderpremie en de compensatiepremie de Vlaamse overheid al ruim 1 miljard euro gekost, waarvan 300 miljoen naar de horeca is gegaan.