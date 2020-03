'Als werknemers hun verlof uitstellen, is er een probleem'

Regering-Wilmès moet knoop doorhakken over SN Brussels Airlines

De regering-Wilmès moet de komende dagen of weken beslissen wat ze doet met de vraag van SN Brussels voor een kapitaalinjectie van 200 miljoen euro. 'We zijn ermee bezig', klinkt het in regeringskringen. Door de coronacrisis is SN Brussels in zwaar weer terechtgekomen.

De regering keek tot dusver vooral naar de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, waar SN Brussels deel van uitmaakt. Maar Lufthansa is zelf bij de Duitse autoriteiten gaan aankloppen voor steun, waardoor het SN Brussels niet meteen uit de nood kan helpen. Lufthansa zou mikken op een Duits-Oostenrijks-Zwitsers-Belgisch akkoord, maar die plannen zijn nog erg pril.

Het dossier ligt op het bord van Koen Van Loo, de topman van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), die ook de werkgroep voor grote bedrijven binnen de Economic Risk Management Group voorzit. Als de FPIM een participatie neemt in SN Brussels, is de vraag meteen ook of België in ruil weer aandeelhouder wordt. Ook andere maatschappijen in moeilijkheden, zoals TUI en Air Belgium, dreigen dan te komen aankloppen voor steun.