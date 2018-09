Antwerpse scheepshersteller in running voor vervanging mijnenjagers

Engine Deck Repair (EDR), de eigenaar van het voormalige Ship Repair, en het defensiebedrijf Thales Belgium dingen in een consortium mee naar het defensiecontract voor de bouw van twaalf nieuwe mijnenjagers voor de Belgische en de Nederlandse marine.

Er zijn nog drie kandidaten in de running voor de vervanging van de mijnenjagers. De Zweedse groep Saab heeft zich teruggetrokken, zo vernam het persagentschap Belga.

Het eerste bod van de kandidaten wordt dinsdag verwacht op het Belgische ministerie van Defensie, dat de leiding heeft in het dossier. Zij dingen naar het contract voor de bouw van twaalf mijnenjagers, telkens zes voor Nederland en België, voor een bedrag van meer dan 2 miljard euro.

Nog drie kandidaten

Na de terugtrekking van Saab, dat de termijnen te kort zou hebben gevonden, blijven nog drie kandidaten over. Het gaat om het Nederlandse scheepsbouwconcern Damen, een combinatie van de Franse spelers Naval Group en ECA Group, en een consortium van de Franse scheepsbouwers STX France en Socarenam, Thales Belgium en de Antwerpse firma Engine Deck Repair (EDR).

Volgens de huidige planning zou er in de tweede helft van november een definitief bod - best and final offer - moeten volgen, en zou er tegen midden december een beslissing moeten zijn.