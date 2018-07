‘Arbeidsdeal is als koud buffet. Elk krijgt wat, maar honger blijft'

Als het van federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) afhangt, worden de voorstellen uitgevoerd die de Vlaamse regering bij premier Charles Michel (MR) voor de Arbeidsdeal heeft ingediend. Het gaat over kleinere maar gerichte maatregelen waarmee Vlaanderen wat wil doen aan de paradox die onze arbeidsmarkt treft. Terwijl veel bedrijven geen geschikt personeel vinden, zijn in ons land relatief weinig mensen aan de slag. Voor federale hervormingen staat Peeters evenwel op de rem. ‘De sleutel ligt in het activeren, begeleiden en opleiden van mensen en die bevoegdheden zitten bij Vlaanderen’, zei hij gisteren in De Morgen.

New Deal

Maertens legt de inperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd op tafel. ‘Beter activeren is belangrijk, maar zo’n inperking is een extra motivatie voor mensen die niet hard genoeg zoeken’, zegt de Voka-topman, die in het midden laat of de uitkeringen sneller moeten dalen in de tijd of na verloop van tijd volledig moeten worden stopgezet.