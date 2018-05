Arco: Beweging.net wacht op regering

Dat zegt Peter Wouters, voorzitter Beweging.net, in het VRT-televisieprogramma 'De Markt'. De christelijke arbeidersweging hult zich meestal in stilzwijgen over de vroegere financiële poot, die zware verliezen moest slikken door de ondergang van de bank Dexia in 2011. Wouters noemt Arco een pijnlijke zaak is, zowel voor de beweging als voor de 800.000 coöperanten.