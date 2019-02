‘Bedrijven moeten meer vrijheid krijgen voor opslag'

Woensdag lag ons land plat door een nationale staking omdat de vakbonden vinden dat de lonen dit en volgend jaar sterker moeten kunnen stijgen dan de 0,8 procent boven op de index die voorzien is. De bonden wijzen erop dat de lonen met 1,8 procent zouden kunnen stijgen als de regering-Michel de loonwet niet had hervormd. De regering koos ervoor de lonen niet te sterk te laten stijgen, omdat bedrijven dan inboeten aan concurrentiekracht. Maar dat stuit de bonden tegen de borst.

Wunsch - die duidelijk een meer uitgesproken mening heeft dan zijn voorganger Jan Smets - mengt zich in de discussie. Hij maakte duidelijk dat er wat te zeggen valt voor een wijziging van de nieuwe loonwet. Wunsch pleit voor meer ‘flexibiliteit’. Waar krapte is op de arbeidsmarkt moeten de lonen sterker kunnen stijgen. ‘Soms is het moeilijk om iemand aan te trekken omdat de verloning te laag is.’

Subregio's

Soms is het moeilijk om werknemers aan te trekken omdat de verloning te laag is.

Dat dat de facto betekent dat in Vlaanderen de lonen sneller moeten kunnen stijgen dan in Wallonië, wil Wunsch niet gezegd hebben. ‘Er moet niet alleen een verschil kunnen worden gemaakt tussen regio’s, maar ook tussen subregio’s en sectoren.’

Wunsch benadrukt dat het niet de bedoeling is overal extra opslag te kunnen geven, want dat zou de concurrentiekracht van de bedrijven opnieuw aantasten. Dat betekent dat in subregio’s of in sectoren waar veel werklozen zijn de lonen minder snel zouden kunnen stijgen. Het is bekend dat vooral Brussel en de provincies Henegouwen en Luik met een hoge werkloosheid kampen. En dat Zuid-West-Vlaanderen en het Leuvense lijden onder krapte op de arbeidsmarkt.