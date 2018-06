Bedrijven plannen hogere investeringen

De Belgische bedrijven uit de verwerkende nijverheid zullen hun investeringen dit jaar met 6,7 procent opdrijven. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse investeringsenquête van de Nationale Bank.

De geplande toename komt er na een stijging van de investeringen met 8,7 procent vorig jaar.

Het optimisme van de Belgische ondernemers over de investeringen is opmerkelijk. Want bij de vorige enquête, die in het najaar van 2017 gehouden werd, voorzagen ze nog een daling van de investeringen met 3,9 procent in 2018.

Volgens de Nationale Bank is de investeringsdynamiek een gevolg van de hoge bezettingsgraad van het productievermogen. Die is in oktober vorig jaar uitgekomen tot 81,7 procent, het hoogste peil sinds juli 2008, vlak voor het uitbreken van de bankencrisis.

Grote ondernemingen

Vooral de grote ondernemingen, met meer dan 500 werknemers, hebben hun investeringsplannen opwaarts bijgesteld. In de kleine ondernemingen, met minder dan 50 werknemers, zouden de investeringen daarentegen afnemen.

De hogere investeringen zouden vooral gebeuren in de chemische nijverheid en de kunststofnijverheid. In de petrochemie, de houtverwerkende nijverheid en de automobielindustrie wordt een daling van de investeringen verwacht.