Bedrijven verhogen lonen om personeel te vinden

Meer dan de helft van de ondernemingen kampt met een tekort aan personeel en daarom bieden zij opslag of andere voordelen aan.

De sterke heropleving van de Belgische economie heeft tot gevolg dat veel bedrijven er niet in slagen hun vacatures in te vullen en worstelen met aanvoerproblemen. Dat blijkt uit een enquête van de Nationale Bank en werkgeversorganisaties bij 2.100 bedrijven.

58 procent van de bedrijven zeggen dat ze te weinig personeel vinden. De tekorten zijn het grootst bij reisbureaus, de landbouw, de bouw en het transport. Dat zijn vaak de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. In die bedrijfstakken hebben veel werknemers vrijwillig ontslag genomen om elders een baan te zoeken. Bovendien melden veel bedrijven dat er te weinig kandidaten zijn om de vacatures in te vullen, vooral in Vlaanderen.