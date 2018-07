Bedrijven werven meer ouderen dan jongeren aan

Het sociaal secretariaat analyseerde de instroom van werknemers bij 40.000 bedrijven. Die trokken tussen 2011 en 2017 steeds meer ouderen aan. Terwijl maar 16 procent van de in 2011 aangeworven werknemers ouder was dan 45, steeg hun aandeel vorig jaar tot 21 procent. Het aandeel van de -25-jarigen daalde van 27 naar 20 procent.

Bij grote bedrijven met meer dan 500 werknemers blijven jongeren onder 25 de grootste categorie in de aanwervingen. Dat is ook het geval bij Securitas. Het beveiligingsbedrijf, sinds de terreurdreiging druk op zoek naar extra werkkrachten, wierf de jongste tijd nog altijd dubbel zoveel jongeren als 45-plussers aan. Maar het focust met campagnes in onder meer Plus Magazine steeds meer op oudere werknemers.