Bedrijven worden somberder

De omzet van Belgische bedrijven heeft de coronaschok nog altijd niet verteerd, leert de maandelijkse werkgeversenquête in opdracht van de Nationale Bank. Bedrijven worden bovendien weer wat somberder over de maanden die komen.

Belgische ondernemingen draaiden in maart 9 procent minder omzet dan voor de coronapandemie. Traag zetten ze daarmee het herstel voort na de tweede coronogolf.

Eind vorig jaar was hun omzet met 17 procent onder het precoronaniveau gezakt. Nadien verkleinde dat stelselmatig, tot min 10 procent in februari en nu min 9 procent.

Dat blijkt uit de maandelijkse ERMG-enquête van de werkgeversorganisaties BECI, Boerenbond, NSZ, UCM, Unizo, UWE, VBO en Voka in opdracht van de Nationale Bank. De bevraging moet toelaten de vinger aan de pols te houden in een jaar waarin de klassieke economische indicatoren tiltslaan of maar met grote vertraging een economisch beeld schetsen.

-40% omzetdaling Kappers en tatoeagezaken, die vorige maand mochten heropenen, draaien nog 40 procent minder omzet dan voor de pandemie.

De grootste verbetering viel te zien bij de niet-medische contactberoepen, zoals kappers en tatoeagezaken. Zij mochten grotendeels de deuren heropenen en halveerden hun omzetverlies, ook al ligt het nog altijd 40 procent onder het precoronapeil.

Maar het herstel volgt geen rechtlijnig pad. In sommige sectoren werden de omzetverliezen weer groter. Dat was het geval in de vastgoedsector, de landbouw en de niet-voedingswinkels. De vooruitgang die ze begin dit jaar boekten, bleek dus tijdelijk. Voor de niet-voedingswinkels heeft dat wellicht te maken met de verlengde koopjesperiode.

Sowieso zijn veel bedrijven nog altijd niet aan herstel toe. Voor de reisbureaus ligt het omzetverlies nog 91 procent onder het precoronaniveau. Voor het wegvervoer van personen is dat 81 procent, voor de horeca 78 procent en voor de kunst-, amusements- en bredere recreatiesector 73 procent.

Nog altijd hebben kleine bedrijven het zwaarder dan grotere. Zelfstandigen rapporteren gemiddeld een omzetdaling van 36 procent tegenover het normale peil, wat dus vier keer zo veel is als gemiddeld. Voor grote bedrijven gaat het om een krimp met 6 procent. Dankzij de heropening van de kappers en de andere niet-medische contactberoepen is die kloof iets kleiner geworden.

Leveringsproblemen

Het asymmetrische herstel en de blijvende coronabeperkingen hinderen ook de industrie, die het over het algemeen goed doet. De machinemakers, De hardwarebedrijven, de meubelindustrie, de autoproducenten, de logistiek en de groothandel klagen sinds januari almaar vaker over leveringsproblemen.

Het traag vorderende herstel blijkt echter niet te kunnen opwegen tegen de slechter wordende gezondheidscijfers. Voor het volledige jaar 2021 verwachten de bevraagde ondernemingen gemiddeld een omzet die 8 procent lager ligt dan normaal. Voor 2022 zou dat nog altijd min 4 procent zijn. Die vooruitzichten zijn licht verslechterd tegenover de enquête van februari.

De investeringen worden weer iets positiever ingeschat, al blijven ze naar verwachting 18 procent onder normale niveaus. Ook in 2022 zou dat nog altijd 11 procent zijn.

Vakbondsstaking

Voor de ondernemersorganisatie Unizo bewijzen de cijfers dat veel bedrijven nog altijd in overlevingsmodus zitten en dat er geen ruimte is om in nationale loononderhandelingen ruimte te geven tot 0,4 procent opslag boven op de inflatie. Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche roept de vakbonden op 'uit hun loopgraven te komen en de stakingsaanzeg in te trekken'.

'Dit is niet het moment om elkaar de duvel aan te doen', zegt Van Assche. 'Als je zelfs in zo'n context, waarin het voorbestaan van veel bedrijven en hun tewerkstelling aan een zijden draadje hangt, gaat staken, waar zijn we dan mee bezig?', zegt hij.