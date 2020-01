Bedrijven zijn weg naar de beurs kwijt

Met maar één nieuwkomer op de tabellen in 2019 is de markt voor beursintroducties in Brussel helemaal stilgevallen. In de voorbije vijf jaar deden alleen Athene en Lissabon slechter. Wat is er aan de hand?

Sequana Medical zal de annalen ingaan als het enige bedrijf dat in 2019 op de beurs van Brussel debuteerde. Een grote vis kunnen we het medtechbedrijf bezwaarlijk noemen. De producent van vochtpompjes voor leverpatiënten haalde in februari 27,5 miljoen euro op.

Afgelopen jaar is geen uitzondering. Als we de balans opmaken van het aantal beursintroducties in de voorbije vijf jaar, valt die karig uit. Brussel verwelkomde sinds 2015 twaalf nieuwkomers. In aantal is dat niet veel minder dan pakweg Nederland. Maar in omvang is het contrast groot. Met de twaalf beursintroducties sinds 2015 werd in Brussel 1,3 miljard euro opgehaald. Dat is een schijntje van wat Amsterdam binnenhaalde. Zeventien nieuwkomers haalden er samen 12,3 miljard euro op.

12 nieuwkomers Brussel verwelkomde sinds 2015 twaalf nieuwkomers.

Ook in Dublin, een beurs die in omvang op die van Brussel lijkt, was de markt veel dynamischer. Bedrijven die naar de Ierse beurs trokken, haalden drie keer zoveel op als in Brussel, samen 5 miljard euro in de afgelopen vijf jaar.

Europees verschijnsel

De luwte op de markt voor beursintroducties is voor een deel een Europees verschijnsel. Volgens het advieskantoor PwC verschenen in 2019 106 nieuwkomers op de Europese koerstabellen, bijna de helft minder dan in 2018.

‘De beleggersrichtlijn MiFID-II zet in heel Europa een rem op het verdienmodel achter beursintroducties’, zegt Vincent Van Dessel, de CEO van Euronext Brussel. De Europese richtlijn, bedoeld om de beleggers beter te beschermen, zadelt beurshuizen op met bijkomende kosten.

Maar hoewel die regels voor elke lidstaat gelijk zijn, doet België het merkelijk slechter dan andere Europese landen. Brussel hangt in de staart van het peloton, net boven Athene en Lissabon, waar de markt voor beursintroducties helemaal op apegapen ligt.

Loontransparantie

Euronext Brussel wijst de politiek met de vinger. ‘Er is in België nauwelijks rechtszekerheid’, fulmineert Van Dessel. Hij verwijst naar de stevige verhoging van de beleggerstaksen in de voorbije jaren. Om de beurs nieuw leven in te blazen vraagt de beursuitbater aan de (toekomstige) regering om maatregelen.

Als we de roerende voorheffing op dividenden van beursgenoteerde bedrijven verlagen van 30 procent naar 20 procent, zullen familiale aandeelhouders veel meer geneigd zijn hun bedrijf naar de beurs te brengen. Vincent Van Dessel CEO Euronext Brussel

‘Als we de roerende voorheffing op dividenden van beursgenoteerde bedrijven verlagen van 30 procent naar 20 procent, zullen familiale aandeelhouders veel meer geneigd zijn hun bedrijf naar de beurs te brengen’, zegt Van Dessel. ‘Dat kan een belangrijke motivator zijn voor bedrijven als pakweg Etex en Aliaxis, waar de familiale aandeelhouder (de familie Emsens, red.) het gros van de aandelen bezit.’ Voor kleine bedrijven met een beurskapitalisatie onder het miljard wil de topman nog een lager tarief.

Nog te veel familiebedrijven hanteren het ‘pour vivre heureux, vivons cachés’-principe en dat zet in België meer dan in de buurlanden een rem op de groei, zegt de beursuitbater. Een lagere roerende voorheffing kan sommige drempels compenseren, zoals de verplichte loontransparantie bij een beursgang die voor veel topmanagers een struikelblok is. ‘Alle krantenkoppen over de lonen van topmanagers doen daar geen goed aan’, zegt een anonieme beurskenner. ‘Niemand wil dat zijn kind op school geviseerd wordt door wat hij maandelijks verdient. Ook dat heeft een ontradend effect op bedrijven die een beursgang overwegen.’

Brussel telt niet alleen weinig nieuwkomers, ook de kwaliteit staat ter discussie. Van de twaalf bedrijven die Euronext Brussel sinds 2015 heeft verwelkomd, noteren er acht onder hun introductieprijs. Alle nieuwkomers samen noteren gemiddeld 13 procent lager. Beleggers hebben zich onder meer verbrand aan jonge biotechbedrijven als Bone Therapeutics (-75%) en Asit Biotech (-97%).

Schermvullende weergave ©Mediafin

In Amsterdam kon de beurs met de fintechvedette Adyen en de fitnessketen Basic-Fit enkele ronkende namen inlijven. De 17 Nederlandse nieuwkomers noteren gemiddeld 41 procent boven hun introductieprijs. Frankrijk kreeg er met de staatsloterij La Française des Jeux en de wijnflesproducent Verallia kleppers bij die op veel interesse van particuliere beleggers konden rekenen.

In Brussel komt de particuliere belegger veel minder aan zijn trekken. De grootste operatie sinds 2015 is die van Shurgard. De opslagspecialist haalde met zijn beursgang een half miljard euro op, maar kleine beleggers konden niet intekenen. De uitgifte was voorbehouden aan institutionele beleggers.

Concurrentie van private equity

Studio 100 zou een droomnotering zijn voor de Brusselse beurs. We laten het dossier niet los. Benoît van den hove hoofd noteringen Euronext Brussel

De beurs krijgt ook in toenemende mate concurrentie van private equity. Studio 100 is een typisch voorbeeld. In november kondigde de entertainmentgroep, die in handen is van Gert Verhulst, Hans Bourlon en de private-equitypoot van BNP Paribas Fortis, aan dat ze een vierde aandeelhouder aan boord wil trekken.

Privé-investeerders, onder wie Marc Coucke en Soudal-topman Vic Swerts, schoven in drommen aan terwijl de piste van een beursgang amper ter sprake kwam. ‘Toch geven we het dossier nog niet op’, zegt Benoît van den Hove, hoofd noteringen bij Euronext Brussel. ‘Studio 100 zou een droomnotering zijn voor Euronext Brussel en voor de retailbelegger.’

‘Bedrijven die private equity binnenhalen, zijn in 80 procent van de gevallen ook klaar voor de beurs’, vindt Van Dessel. ‘De vereiste rapportering is vergelijkbaar. Maar de beurs is een pak duurzamer. Als het slecht gaat, trekt private equity sneller weg. Een beursnotering biedt continuïteit, groei, jobcreatie en verankering.’

De beursuitbater verwacht dit jaar wel beterschap. ‘We hebben drie concrete dossiers in onze pijplijn, allemaal Belgische spelers’, zegt van den Hove. ‘Maar dan hebben we een regering nodig die in de beurs gelooft.’

Van Dessel deed zijn oproep voor een verlaging van de roerende voorheffing op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Euronext Brussel donderdag. Het antwoord van de minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) luidde: ‘Daarvoor hebben we een regering in volheid van bestuur nodig. Voor mij is dat zeker bespreekbaar. Maar bij andere partijen zal u meer werk hebben, Vincent.’