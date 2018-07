'Begroting 2018 zit niet op koers'

De budgettaire waakhond van de overheid waarschuwt voor een stijging van het structureel begrotingstekort in 2018.

De Hoge Raad van Financiën publiceert dinsdag een kritisch rapport over het Belgisch begrotingsbeleid. 'De meeste recente ramingen van zowel de Europese Commissie als het Federaal Planbureau wijzen bij een ongewijzigd beleid op een verslechtering van de structurele begrotingssituatie in 2018.'

Het Federaal Planbureau voorspelt dat het structureel begrotingstekort stijgt van 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2017 naar 1,4 procent in 2018. De Europese Commissie verwacht een toename van het structureel tekort van 1,3 naar 1,4 procent. België beloofde in het stabiliteitsprogramma het structureel tekort dit jaar met 0,1 procentpunt te verminderen.

'De afdeling beveelt de regeringen met aandrang aan om tijdens het lopende en komende begrotingsjaar de nodige structurele maatregelen te nemen, zodat het traject in het stabiliteitsprogramma 2018-2021 wordt gerealiseerd', zegt de waakhond. Ons land belooft een structureel begrotingsevenwicht tegen 2020.

Het rapport merkt ook op dat de federale overheid, de sociale zekerheid, de deelstaten en de lokale overheden nog geen akkoord hebben bereikt over de begrotingsdoelstellingen van de overheden. Het dringt erop aan een consensus te bereiken over de verdeling van de inspanningen.

2016 en 2017

De Hoge Raad van Financiën analyseert ook de begrotingsresultaten van 2016 en 2017. Het structureel begrotingstekort is in 2017 voldoende gedaald, maar in de periode 2016-17 niet. De afwijking tegenover de Europese norm is niet significant. De Europese Commissie spreekt over een significante afwijking als het verschil met de doelstelling over een periode van twee jaar gemiddeld meer dan 0,25 procent van het bbp per jaar bedraagt.

De evolutie van de niet-rente-uitgaven is minder gunstig. De reële groei van de niet-rente-uitgaven was in 2017 en vooral in 2016-17 te hoog. De afwijking voor de jongste twee jaar is significant.

Maar de waakhond merkt op dat grote onzekerheid bestaat over de omvang van eenmalige factoren. De sterke toename van de voorafbetalingen van vennootschappen in 2017 is vooral te danken aan tijdelijke factoren, maar het is moeilijk om die precies te ramen.