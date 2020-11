Begrotingstekort 8 miljard kleiner dan voorzien

Het gat in de begroting van 2020 is minder groot dan gevreesd. Het Federaal Agentschap van de Schuld raamt de financieringsbehoefte van de federale overheid nu op 31,5 miljard euro. In juni raamde de schatkist het tekort nog op 39,9 miljard.

Het Agentschap zegt niet waarom het tekort kleiner is dan verwacht. Maar de meevaller is wellicht te danken aan de hoger dan verwachte economische activiteit. De Belgische economie kromp in het tweede kwartaal minder dan voorzien en groeide in het derde kwartaal meer dan verwacht.