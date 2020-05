'Begrotingstekort loopt op tot 46 miljard'

De coronacrisis leidt niet alleen tot een zeer zware recessie maar ook tot een forse verslechtering van de overheidsfinanciën. Tien dagen na de publicatie van erg sombere groeivooruitzichten heeft BNP Paribas Fortis ook een nieuwe raming gemaakt van de budgettaire vooruitzichten. BNP Paribas Fortis verwacht dat het begrotingstekort in 2020 oploopt tot 46 miljard euro of 10,9 procent van het bbp. In 2019 bedroeg het deficit 'slechts' 9 miljard of 1,9 procent van het bbp.