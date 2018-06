‘Behoud maakindustrie moet prioriteit van regering zijn'

Er is niet één eenvoudige verklaring voor de vaststelling dat ons land geen maakindustrie meer aantrekt. ‘Alles begint bij een gebrek aan ambitie om hier een prioriteit van te maken’, zegt econoom Ivan Van de Cloot van de denktank Itinera.

‘We halen deze Antwerpse fabriek weliswaar niet binnen, maar we krijgen wel een onderzoekscentrum. En de Chinese internetreus Alibaba gaat toch een distributiecentrum bouwen in het Luikse.’ Dat was zo’n beetje de vergoelijkende reactie binnen de regering op de beslissing van Umicore om zijn nieuwe batterijfabriek niet in Antwerpen, maar in Polen te bouwen.

‘Die reactie is juist een deel van het probleem’, vindt Ivan Van de Cloot, die vorig jaar samen met Stijn Ronsse een uitgebreide analyse schreef over de Belgische maakindustrie. ‘Ik herinner er graag aan dat er een Europese richtlijn bestaat die zegt dat alle EU-landen moeten streven naar een aandeel van de maakindustrie in hun bbp van minstens 20 procent. België zit daar met 17 à 18 procent een stuk onder. Je moet een land als een bedrijf besturen, en dan moet het aantrekken van dergelijke projecten een prioriteit zijn. Zeggen dat we al tevreden zijn met een onderzoekscentrum geeft een verkeerd signaal.’

Waarom is het zo belangrijk dat we ook voldoende maakindustrie hebben?

Ivan Van de Cloot: ‘Er bestaat een fictie in het hoofd van beleidsmakers dat je onderzoeks- en ontwikkelingscentra los kunt zien van productievestigingen. Maar met kennis alleen red je het niet. Mensen die in een kennisomgeving werken moeten ook in staat zijn om op de vloer praktijkervaring op te doen. De meeste inzichten en innovaties vinden nog altijd plaats in het productieproces.’

‘Een andere reden is dat je als economie een diversiteit aan jobs nodig hebt. Niet iedereen is in staat om in een kenniscentrum te werken, en er is al een tekort aan jobs voor laaggeschoolden.’

‘We mogen ons ook niet blindstaren op de verklaringen die bedrijven zelf geven voor het feit dat ze hier niet investeren. Het is belangrijk dat we het hele plaatje blijven zien en alle pijnpunten aanpakken. Wat bijvoorbeeld steevast terugkeert in mijn gesprekken met bedrijfsleiders, is de onzekerheid en de lange doorlooptijd van ons vergunningenbeleid. Een ander structureel probleem is het tekort aan STEM-leerlingen en aan technische profielen. Enerzijds blijft Antwerpen de Vlaamse uitschieter in de werkloosheidscijfers, maar anderzijds vertrekken bedrijven naar Oost-Europa omdat ze onvoldoende technisch geschoolde mensen vinden. Umicore komt nu in de media, maar het is echt niet het enige geval. ‘

Maar kunnen we de strijd met die lagelonenlanden überhaupt winnen?

Van de Cloot: ‘Ja, maar niet als je blijft focussen op deelpunten en het hele verhaal niet wilt zien. Neem nu het sociaal klimaat in ons land. Bedrijven zeggen dat niet publiek omdat ze de sociale sfeer in hun bedrijf niet willen verpesten, maar ook dat is voor hen een reden om weg te trekken. Ook Umicore heeft gedeeld in de klappen van de algemene staking.’

De vraag is of het beleid daar veel kan aan doen.

Van de Cloot: ‘Dat is een werk van lange adem waar een zekere cultuurverandering komt bij kijken. Maar we moeten daar wel permanent aan blijven werken. En er zijn ook andere issues, zoals de hoge energiekost en de mobiliteitsproblemen. Die link wordt vaak niet gelegd, maar het gebrek aan een energiestrategie begint echt wel te wegen op veel bedrijven.’

Zijn er ook positieve evoluties?

Van de Cloot: ‘Toch wel. Tijdens onze gesprekken met bedrijfsleiders bleek bijvoorbeeld heel duidelijk dat digitalisering en automatisering lang niet altijd de bedreiging zijn die de vakbonden erin zien. Er zijn verschillende voorbeelden van bedrijven die er dankzij doorgedreven automatisering in geslaagd zijn om productie terug te halen uit China en Oost-Europa.’