Belastingdruk nergens zo hoog als in België

De belastingdruk op arbeid was vorig jaar nergens zo hoog als in België. Dat blijkt uit het nieuwe 'Taxing Wages' rapport van de Oeso. Ons land staat al jaren met stip bovenaan de lijst.

Tegenover 2016 is de belastingdruk in ons land weliswaar licht gedaald, toch staan we nog altijd helemaal bovenaan. Een alleenstaande moest vorig jaar in ons land gemiddeld 40,5 procent van zijn brutoloon afstaan aan personenbelasting en sociale bijdragen. In geen enkel ander land ligt de belastingdruk zo hoog.

Verschijnt de grafiek hieronder niet? Bekijk hem dan via deze link

Ook gemeten als percentage van de totale loonkosten staat België aan de kop van het klassement. Als een werkgever 100 euro uitgeeft aan loonkosten, houdt de werknemer daarvan 46,3 euro over. In Duitsland krijgt een werknemer netto 50,3 euro op zijn rekening, in Nederland 62,5 euro.

'We zijn er nog lang niet, maar we zetten het werk voort.' Johan Van Overtveldt minister van Financiën

Toch is er ook beterschap. De belastingdruk in ons land is vorig jaar gedaald met 0,24 procentpunt. Dankzij de taxshift daalde de belastingdruk voor een alleenstaande sinds het aantreden van de regering Michel met 1,9 procentpunt.