Belastinginkomsten dalen 11,5 miljard in coronajaar

De opbrengst van de btw en bedrijfsbelastingen heeft een zware klap gekregen door de coronacrisis en forse krimp van de Belgische economie.

De fiscale ontvangsten zijn in 2020 met 11,5 miljard euro of 9,8 procent gedaald naar 105,2 miljard euro, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Ze zijn daardoor teruggevallen naar het niveau van 2016.

De sterke daling van de belastinginkomsten is vooral te wijten aan de zware recessie. De Nationale Bank meldde vrijdag dat de Belgische economie in 2020 met 6,2 procent is gekrompen. De fiscale ontvangsten daalden meer dan de economische activiteit, omdat de federale regering voor sommige belastingen een gedeeltelijk uitstel toekende tot 2021.

De btw-inkomsten kregen de zwaarste klap.

In absolute cijfers kregen de btw-inkomsten de zwaarste klap. De opbrengst van de btw daalde met 4,3 miljard naar 27,2 miljard, omdat de gezinnen minder consumeerden. De niet-essentiële winkels waren zowat drie maanden dicht. De horeca was zelfs bijna de helft van het voorbije jaar gesloten.

Bedrijfsbelastingen

De kohieren van de vennootschappen zakten met 3,1 miljard naar amper 1,3 miljard. Dat is het bedrag dat ondernemingen betalen bij de jaarlijkse afrekening van de vennootschapsbelasting. De voorafbetalingen verminderden met 2,3 miljard en de accijnzen met 1 miljard. Vorige week raakte al bekend dat de roerende voorheffing minder opleverde. Veel bedrijven hebben hun dividend verlaagd of geschrapt.

Er waren ook enkele belastingen die wat meer opleverden. De bedrijfsvoorheffing, het bedrag dat ondernemingen inhouden op het brutoloon van werknemers, bracht 671 miljoen meer op.

Begrotingstekort

De sterke daling van de belastinginkomsten en vooral de extra uitgaven voor onder meer tijdelijke werkloosheid en steun aan zelfstandigen en bedrijven hebben het begrotingstekort fors doen stijgen. De Nationale Bank raamde in december dat het deficit in 2020 is toegenomen tot 10,6 procent van het bruto binnenlands product.

Het is mogelijk dat het deficit iets kleiner was dan 10,6 procent. Vrijdag bleek dat de Belgische economie in het vierde kwartaal onverwacht is gegroeid. Mede daardoor waren de fiscale ontvangsten in 2020 bijna 2 miljard hoger dan de regering eind oktober voorspeld had bij de opmaak van de begroting voor 2021.