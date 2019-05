Belgen deden nog nooit zoveel meldingen van fraude op internet

De economische inspectie kreeg vorig jaar meer dan 7.000 meldingen van burgers en bedrijven over fraude op het internet. Terwijl steeds meer Belgen aankopen doen via het internet, zoeken ook de fraudeurs hun slachtoffers daar steeds vaker.

Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook. Met die slogan waarschuwt de federale overheidsdienst Economie nu al bijna een jaar voor allerlei fraudes op het wereldwijde web. Met filmpjes van slachtoffers die anoniem getuigen op de website van de campagne. En met tips om jezelf te beschermen tegen fraude met cryptomunten, beleggingsfraude en andere onlinevalkuilen.

Internetfraude

Maar Belgen blijven in de val trappen. Op het fraudemeldpunt van de economische inspectie, het Meldpunt voor Misleiding, Bedrog, Fraude en Oplichting, kwamen vorig jaar 7.082 nieuwe meldingen binnen van internetfraude, waaronder veel fraudegevallen bij online-aankopen.

Er zijn steeds meer meldingen van internetfraude sinds het meldpunt is gelanceerd begin 2016. Met nog 2.456 meldingen in het eerste jaar en al 6.348 meldingen in 2017. Vorig jaar zijn 478 bedrijven naar het meldpunt gestapt, maar de meeste meldingen van internetfraude kwamen van burgers (6.604).

‘De economische inspectie stelt een duidelijke verschuiving vast waarbij de fraudeur steeds meer online te werk gaat’, stelt minister van Economie, Kris Peeters (CD&V) in een parlementair antwoord aan partijgenote Leen Dierick.

Alle melders krijgen volgens Peeters wel een antwoord, maar niet alle meldingen leiden tot een onderzoek. De voorbije drie jaar heeft de economische inspectie wel 5.683 meldingen gebruikt om een onderzoek te openen.

Het fraudemeldpunt van de economische inspectie bestaat sinds februari 2016. Ook de federale politie had lang een eigen meldpunt, eCops, maar dat bleek niet zo’n succes en eCops is in juli 2015 opgedoekt.

Dat neemt niet weg dat de politie alleen al in de eerste helft van vorig jaar 6.995 nieuwe processen-verbaal opstelde over internetfraudes. Ook Test Aankoop waarschuwde vorig jaar nog voor 800 valse webshops, terwijl er volgens de consumentenorganisatie wereldwijd 700.000 malafide webshops zijn, waarvan zo’n 11.000 eindigen op .be.

Namaakjuwelen

Maar de economische inspectie schiet lang niet alleen in actie nadat meldingen van slachtoffers zijn binnengekomen.

1.079 In 2018 heeft de economische inspectie 1.079 webwinkels gesloten met een .be- of .eu-webadres waar namaakspullen verkocht werden.

De inspecteurs hebben vorig jaar ook 1.079 onlinewinkels gesloten die een .be- of .eu-domeinnaam gebruikten en die allerlei namaakproducten verkochten, zoals namaakschoenen of namaakjuwelen. Sinds 2014 heeft de inspectie al 7.119 webwinkels met namaak opgedoekt.

Het valt wel op dat de economische inspectie vorig jaar bijna drie keer minder van die webwinkels moest sluiten. In 2017 ging het nog om een recordaantal van 3.060 websites. Dat is vooral te danken aan de registreerders, zoals DNS Belgium en EURid, die de domeinnamen toekennen. Zij nemen steeds meer actie tegen onlinefraude door de registraties te screenen op frauduleuze gegevens.

Daarnaast heeft de economische inspectie ook nog eens 152 webwinkels met namaak ontdekt die nog een andere domeinnaam dan .be of .eu gebruikten. Die gegevens zijn doorgespeeld aan de Europese politiedienst Europol.

Al sinds 2013 neemt België deel aan de Europol-actie In Our Sites, een internationale klopjacht op websites die namaak slijten. Volgens de jongste rapporten komt het gros van de namaak die in ons land en in andere Europese lidstaten belandt uit China, de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije.

Internetbewaking

De economische inspectie heeft een cel Internetbewaking, maar die telt volgens de recentste gegevens van minister Peeters slechts zeven mensen. Voor de strijd tegen namaak op het internet kan die wel samenwerken met de cel Namaak van de economische inspectie, die negen mensen telt. En om namaak te vinden, krijgt de cel ook tips van buitenlandse diensten en de eigenaars van de merken.

‘De economische inspectie zoekt ook naar technische kenmerken die namaaksites typeren’, zegt minister Peeters. ‘De exacte criteria kan de inspectie niet vrijgeven omdat dat haar opsporingsmethodes zou prijsgeven. En zodra er een vermoeden van namaak is, wordt dat voorgelegd aan de merkhouders om te bevestigen dat het gaat om namaak.’

Het fraudemeldpunt van de economische inspectie kreeg in drie jaar tijd 106.000 meldingen over allerlei bedrog.